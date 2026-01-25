Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Haldun Dormen son yolculuğuna uğurlandı: Vasiyeti üzerine Harbiye'de tören düzenlendi

Haldun Dormen son yolculuğuna uğurlandı: Vasiyeti üzerine Harbiye'de tören düzenlendi

10:3425/01/2026, Pazar
G: 25/01/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Dormen için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenleniyor.
Dormen için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenleniyor.

Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen için kendi vasiyeti doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. Dormen, Teşvikiye Camisi'nde kılınan namazın ardından Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Usta oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen, son yolculuğuna uğurlandı.

Dormen için kendi vasiyeti doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi.

Törenin ardından öğle namazını müteakip sanatçının cenaze namazı, Teşvikiye Camisi'nde kılındı. Sanatçının cenazesi daha sonra Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde yapılan ilk törene ustaya son görevi yerine getirmek için, Demet Akbağ, Keremcem, Şevket Çoruh, Gülben Ergen, Sibel Taşçıoğlu, Selçuk Yöntem, Azra Akın, Erdal Beşikçioğlu, Bekir Aksoy, Gürkan Uygun, Celal Şengör, Halil Ergün gibi sanat, cemiyet ve spor dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

OĞLUNDAN DUYGUSAL VEDA

Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen, tören sırasında duygusal bir konuşma yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Siz onun burada olduğuna bakmayın, o arka sıralardan bizi izliyordur ve eminim şunu diyordur: 'Şekerim çok uzundu. 'Herkesin hocası, abisi ama benim babam. Kabul ediyorum tiyatro onun önceliğiydi, tutkusuydu ama o bu tutkuyu herkesin dışında bırakarak yaşamadı aksine, azmiyle enerjisiyle o paylaşımcı davranışıyla hepimizi o tutkunun bir parçası yaptı. O Dormen ailesi, kocaman bir aile oldu. Çocukluğumdan beri yüzlerce abim, ablam, kardeşlerim oldu."



#haldun dormen
#muhsin ertuğrul
#akm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İŞKUR İşgücü uyum programı İUP alımları ne zaman?