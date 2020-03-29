Hayat Haluk Levent başlattı çığ gibi büyüdü Ünlü isimlerden sosyal medyada seferberlik
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Haluk Levent başlattı çığ gibi büyüdü: Ünlü isimlerden sosyal medyada seferberlik

İhtiyaç sahipleri için kurucusu olduğu AHBAP yardım kuruluşu ile sürekli çalışan şarkıcı Haluk Levent, koronavirüs sonrası oluşan süreçte de oluşan mağduriyetleri gidermek için harekete geçti. Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım ile sayısız ünlü ismi harekete geçiren Levent, adeta sosyal medyada seferberlik başlattı. #dayanışmagunleri kampanyası kısa sürede çığ gibi büyüdü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Haluk Levent
Haluk Levent

İhtiyaç sahipleri için kurucusu olduğu AHBAP yardım kuruluşu ile sürekli çalışan şarkıcı Haluk Levent, koronavirüs sonrası oluşan süreçte de oluşan mağduriyetleri gidermek için harekete geçti.

Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım ile sayısız ünlü ismi harekete geçiren Levent, adeta sosyal medyada seferberlik başlattı. #dayanışmagunleri kampanyası kısa sürede çığ gibi büyüdü.

Spor camiasında büyük destek

ÇAYKUR Rizespor’dan Atakan Akkaynak, yabancı topçu Yasmini Copella, Yine Sivasspor’dan Fatih Aksoy, Sivasspor’dan Emre Kılınç, Real Valladolid takımında top koşturan Enes Ünal, Türk Milli Basketbol Menajeri Kerem Tunçeri gibi spor camiasından sayısız ismin katıldığı #dayanışmagunleri kampanyasına şarkıcı Hande Yener, oyuncu Damla Sönmezi yazar Bilal İşgören, oyuncu İbrahim Çelikkol, Aras Bulut İynemli, Seda Sayan, Şükran Ovalı, Murat Boz, Gülben Ergen gibi birçok ünlü isim dahil oldu.

Kampanyanın daha da büyümesi için Haluk Levent, destek veren isimleri tek tek duyurdu. İşte Levent'in kampanyasına destek verenler:

Murat Boz, "Dayanışma günleri" kapsamında tam 1000 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini açıkladı.

Hakan Balta ve eşi Derya Balta "Dayanışma günleri" kapsamında 706 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediklerini belirttiler.

Seda Sayan, "Dayanışma günleri" kapsamında 360 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini duyurdu.

Aras Bulut İyinemli, "Dayanışma günleri" kapsamında 100 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini ifade etti.

Haluk Levent'in başlattığı yardım kampanyasına ünlülerden destek yağdı

Hande Yener, "Dayanışma günleri" kapsamında 100 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini ilan etti.

Gökhan Gönül, "Dayanışma günleri" kapsamında 500 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini duyurdu.

İbrahim Çelikkol, "Dayanışma günleri" kapsamında 20 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini açıkladı.

Harun Kahraman, "Dayanışma günleri" kapsamında 350 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti.

Caner Erkin ve eşi Şükran Ovalı, "Dayanışma günleri" kapsamında tam 1000 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti.

Merih Demiral, "Dayanışma Günleri" için 500 ailenin gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini ilan etti.

Umut Meraş, "Dayanışma Günleri" için 200 ailenin gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini duyurdu.

Cenk Tosun, "Dayanışma günleri" kapsamında 250 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini açıkladı.

Mehmet Topal, "Dayanışma günleri" kapsamında 300 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini ilan etti.

Mert Günok, "Dayanışma günleri" kapsamında 265 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini ifade etti.

Hakan Balta ve eşi Derya Balta, "Dayanışma günleri" kapsamında 706 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediklerini belirttiler.

Umut Nayir, "Dayanışma günleri" kapsamında 300 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti.

Mert Hakan Yandaş, "Dayanışma günleri" kapsamında 35 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti.

Samsunspor'dan Yalçın Kılıç, "Dayanışma günleri" kapsamında 20 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti.

Samsunspor'dan İlyas Kubilay Yavuz "Dayanışma Günleri" için 20 ailenin gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirti.

Orhan Ovacıklı, "Dayanışma Günleri" için 40 ailenin gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirti.

Haluk Levent sosyal medyada seferberlik: Ünlülerden destek veren verene
FOTOĞRAF 16
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Haluk Levent
Haluk Levent sosyal medyada seferberlik: Ünlülerden destek veren verene
İhtiyaç sahipleri için kurucusu olduğu AHBAP yardım kuruluşu ile sürekli çalışan şarkıcı Haluk Levent, koronavirüs sonrası oluşan süreçte de oluşan mağduriyetleri gidermek için harekete geçti. Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım ile sayısız ünlü ismi harekete geçiren Levent, adeta sosyal medyada seferberlik başlattı. #dayanışmagunleri kampanyası kısa sürede çığ gibi büyüdü. Levent, kampayaya destek veren isimleri tek tek açıkladı. İşte o isimler:

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