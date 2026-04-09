Hâne İslam Sanatları Sergisi'nin ilk yurt dışı durağı Paris oldu

Hâne İslam Sanatları Sergisi Paris’te.
Albayrak Grubu’nun 12 yıldır titizlikle sürdürdüğü İslam Sanatları Sergileri bu yıl Hâne temasıyla sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Tophane-i Âmire’de gerçekleşen açılış programını takip eden bir ay içerisinde 100 bine yakın sanatseveri ağırlayan Hâne, ilk yurt dışı durağı olan Paris’teydi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yunus Emre Enstitüsü ve Paris Büyükelçiliği’nin iş birliğinde gerçekleşen sergi basının ve sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Hâne, Türkiye’den dünyaya doğru yaptığı yolculuğun ilk adımını, 7 Nisan günü, Paris’in önemli kültür merkezlerinden Le Cube Garges’da gerçekleştirdi.
Sanatseverler ile buluşmak için Türkiye sınırlarını aşan Albayrak Grubu, yurt dışı rotasıyla dünyanın dört bir yanına İslam sanatları eserlerini ulaştırmaya devam ediyor.
7 Nisan tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yunus Emre Enstitüsü ve Paris Büyükelçiliği’nin destekleri ile Le Cube Garges’da gerçekleşen sergiye, Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, Paris Büyükelçisi Yunus Demirer, Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz, Garges-lès-Gonesse Belediye Başkanı Benoit Jimenez, Paris Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dudu Keleş, Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Albayrak Medya Genel Müdür Yardımcısı Ziya Kadam, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri ve hattat İbrahim Şengül katılım gösterdi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı görevi ile Paris’e ilk ziyaretini Hâne sergisi ile yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel,
“Paris’teki programıma Hâne sergisiyle başlamanın ayrı bir anlamının bulunduğunu düşünüyorum. Hâne, duvarlardan ibaret olmayıp, insanın kendisini bulduğu, köklerini hissettiği ve geçmişle gelecek arasında en sahici bağı kurduğu yerdir. Bu anlamlı sanat yolculuğunu 12 yıldır büyük bir özveriyle sürdüren Albayrak Grubu’na özellikle teşekkür etmek isterim. Türkiye’den dünyanın farklı coğrafyalarına uzanan bu yolculuğun bugün Fransa’da devam ediyor olması bizler için ayrı bir mutluluk vesilesidir”
açıklamasında bulundu.
Albayrak Grubu’nun İslam Sanatları ile 12 yıllık serüveni 4 kıta ve onlarca ülkede karşılık bulmaya devam ediyor. Tunus’tan İngiltere’ye, Tanzanya’dan Özbekistan’a uzanan yolculuğun yeni durağıysa sanat ve kültür başkentlerinden Paris oldu.
Sergiyi misafir ederek, açılışta bir konuşma gerçekleştiren Garges-lès-Gonesse Belediye Başkanı Benoit Jimenez,
“Bugün son derece önemli ve kıymetli bir sergiyi ağırlıyoruz. Fransa ve Türkiye arasındaki kültürel iş birliğine atıf yapan bu sergi ile ailenin önemini bir kez daha gözler önüne sermek onur vericiydi”
dedi.
Disiplinlerarası ve dijital bir merkez olarak konumlanan Le Cube Garges’da gerçekleşen Hâne İslam Sanatları Sergisi, kültürlerarası bir buluşmaya da imza atmış oldu. “Yaşayan Bir Mekân” misyonunu sürdüren
Le Cube Garges’ın Hâne ile buluşması, sanatın sadece sergi süreçleri için değil kapsayıcılık ve kültürlerarası boyutlar ile de deneyimlediğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Serginin açılışında bir konuşma gerçekleştiren
Hanönü, “Paris, İslam sanatlarını, erken tarihlerden itibaren bir düşünce konusu hâline getirmiştir. Bugün de müzeleri, vakıfları, galerileri ve sanat merkezleriyle dünya sanatının kalbinin attığı merkezlerden biridir. Albayrak Grubu olarak İslam sanatlarıyla 12 yıldır hemhal olmamızın bir sebebi de budur. Dünyanın sanat merkezlerinde yeni hânelere misafir olmak ve gönül köprüleri kurmak”
açıklamasında bulundu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü’nden İslam Sanatına Büyük Destek
Albayrak’ın uzun yıllardır sürdürdüğü kültürel yolculuk, usta sanatkârlar etrafında şekillenen koleksiyonlarla hayat buluyor. Bu yolculukta önemli iş birliklerine de adım atan Grup, Paris rotasında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yunus Emre Enstitüsü ve Paris Büyükelçiliği ile ortak bir çalışma yürüttü.
Türkiye ve dünyanın pek çok bölgesinde önemli çalışmalara imza atarak turizmin kültür ve sanat yönüne önemli bir katma değer sağlayan, dünyanın en büyük festivallerinden birine imza atan Kültür ve Turizm Bakanlığı ve dünyanın her yerinde Türkiye ile bağ kuran ve Türkiye’ye dost insan sayısını artırmayı hedefleyen Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye’nin uluslararası alanda bilinirliğini, güvenilirliğini ve itibarını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Açılışta Yunus Emre Enstitüsü’nün misyon ve faaliyetlerinden bahseden Paris Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dudu Keleş,
“Bugün açılışını yaptığımız etkinlik, Yunus Emre Enstitüleri’nin misyonu ile tam olarak uyumludur. Kültür ve sanat etkinlikleri; mesafelerin hızla artabildiği bir dünyada, kültürel yakınlaşma, diyalog ve anlayış için vazgeçilmez bir araçtır”
dedi.
