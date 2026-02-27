Albayrak Grubu’nun 12 yıllık hat yolculuğu belgeselle kayıt altına alındı: 'Hâne' Sergisi, 'Nokta Hat Belgeseli'nin ön gösterimiyle sona erdi

Albayrak Grubu, 2014 yılında hat sanatına odaklanan kültür–sanat yolculuğuna başlayarak, geleneksel sanatların yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması yönünde uzun soluklu ve istikrarlı bir yaklaşım benimsedi. Klasik sanat anlayışını muhafaza eden bu yolculuk; yıllar içinde tematik kurgu, mekânla bütünleşen sergileme dili, disiplinler arası üretimler ve izleyiciyle kurulan güçlü etkileşim sayesinde derinleşerek geniş kitlelere ulaştı. Albayrak Grubu, 2022 yılı itibarıyla bu birikimi Tematik Takvim Sergileri çatısı altında yeni bir anlatı düzlemine taşıdı. “İman Ayetleri” ile başlayan bu süreç; sonraki yıllarda “Selam Ayetleri” “Kelime-i Tevhid”, “Besmele-i Şerif” “Âdil-i Mutlak” ve son olarak “Hâne” sergileriyle devam ederek Albayrak Grubu’nun İslam Sanatları Sergileri başlığı altında güçlü ve süreklilik arz eden bir kültürel hafıza oluşturdu. Bu birikim, yalnızca sergilerle sınırlı kalmayarak, “Nokta” isimli hat belgeseli ile kayıt altına alındı.
Hat, tezhip, seramik hat, dijital eserler, tarihî koleksiyon parçaları ve mekâna özel tasarlanan çalışmaların yer aldığı sergi; çok disiplinli yapısıyla dikkat çekti. Sergi kapsamında 13 hat eseri, 17 seramik hat eseri, 12 tezhip eseri, 6 tarihî hat eseri ile dijital ve mimariye özgü çalışmalar izleyiciyle buluşturuldu. Program süresince sanat, düşünce ve maneviyat ekseninde gerçekleştirilen söyleşi ve buluşmalar, farklı disiplinlerden isimleri aynı çatı altında bir araya getirdi.
Sergi, mimar Yasemin Karaca ile birlikte ele alınan mekânsal kurgu sayesinde yalnızca sergilenen eserlerden ibaret olmaktan çıkarak, güçlü bir anlatı bütünlüğüne kavuştu.
Tophane-i Âmire’nin tarihî dokusu ve mimarisi, serginin tematik dünyasıyla bütünleşerek izleyiciye mekânla iç içe geçen derinlikli bir tefekkür deneyimi sundu. Tophane-i Âmire’de gerçekleştirilen sergilere fiziken katılamayan sanatseverler için hayata geçirilen 3D sanal tur uygulamaları ise bu deneyimi dijital ortama taşıdı. Böylece sergiler, mekân sınırlarını aşarak çevrim içi platformlarda da erişilebilir kılındı ve izleyiciyle kurulan bağ daha da güçlendirildi.
12 Yıllık Birikim, Belgeselle Kalıcı Hafızaya Dönüştü
Belgeselde; hat sanatının farklı boyutlarını ele alan çok sayıda konuşmacı yer alıyor. Hat sanatının sahadaki icracıları olarak Mehmed Özçay, İbrahim Şengül ve hat ile tezhip alanındaki üretimleriyle Ayten Tiryaki uygulama süreçlerini aktarıyor. Sanatın tarihî ve ilmî arka planı Uğur Derman ve Çiçek Derman tarafından ele alınırken; hat sanatının manevî boyutu ve İslam dünyasındaki yeri Mahmud Erol Kılıç tarafından değerlendiriliyor.