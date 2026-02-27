Albayrak Grubu’nun 12 yıllık hat yolculuğu belgeselle kayıt altına alındı: 'Hâne' Sergisi, 'Nokta Hat Belgeseli'nin ön gösterimiyle sona erdi

Hâne sergisinin ismi Tophane’den ilham alırken, temasını aile ve ev kavramı üzerinden kurduk. ‘Bu eserlerin bir evi olsaydı neresi olurdu?’ sorusundan yola çıkarak, Türk–Osmanlı toplumunun en önemli evlerinden biri olan Topkapı Sarayı’nın has odalarını referans aldık. Sarayın sedirleri, çinileri, kalem işi süslemeleri, kandilleri ve renk dünyasını soyutlayarak, her biri kendi anlamına sahip küçük mekânlara dönüştürdük. Sergide görülen kırmızı, turkuaz, yeşil ve lacivert tonların tamamı Topkapı Sarayı’nın çinilerinden seçildi, tavan sarkıtmalarında yere yansıyan figürlerde ise Topkapı’da yer alan halıların izleri vardı”