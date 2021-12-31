Hasan Karakaya'nın vefatının altıncı yılı

Türk basınının önemli isimlerinden Hasan Karakaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2015'teki Suudi Arabistan gezisine basın temsilcisi olarak katılmış, Medine'de oteldeyken kalp krizi geçirerek vefat etmişti. Yaklaşık 50 yıl sürdürdüğü gazetecilik kariyerinde çok önemli haberlere imza atan Karakaya'nın cenazesi 1 Ocak 2016'da Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilmişti.

Karakaya, vefatının altıncı yılında düzenlenen törenlerle anıldı.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Vefatının 6. Yıl Dönümünde Hasan Karakaya'yı Anma Programı"nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İki kalem var ki beni çok etkilemiştir. Bir Necip fazıl Kısakürek, iki Hasan Karakaya. Bunlar kalemleriyle malum cephelere her zaman korku salmışlardır. Ama korkmamışlardır" ifadelerini kullandı.

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan Hasan Karakaya'yı Anma Programı'nda konuştu: Kalemleriyle malum cephelere korku saldılar

HASAN KARAKAYA KİMDİR?

Hasan Karakaya (1957, Salihli – 30 Aralık 2015, Medine), Türk gazeteci. Yeni Akit gazetesinde Genel Yayın Yönetmeni ve köşe yazarı olarak görev yapıyordu.

1957 yılında Manisa ilinin Salihli ilçesinin bir köyünde doğmuştur. İlkokul eğitimini Salihli'de tamamladıktan sonra imam hatip lisesine gitmek istedi ancak gidemedi(kaynak yok), Lise eğitiminden sonra Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu'nda okudu.

Öğrencilik yıllarında gazetelere edebi yazılar yazdı. İlhan Bardakçı'nın önerisi üzerine Barış gazetesinde yazdı, sonra yazı işleri müdür yardımcısı olarak Yenigün gazetesine geçti, buradan da Başkent gazetesine geçti ve bir yıl sonra (22 yaşında) gazetenin yazı işleri müdürü oldu.

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Başkent gazetesinde 2 yıl çalıştıktan sonra Millî Gazete'de 8 yıl, Türkiye gazetesinde 9 yıl çalıştı. 1995 yılında Akit (Anadolu'da Vakit, Yeni Akit) gazetesine geçti ve ölümüne kadar ayrılmadı.

Yazdığı yazıların ve Yeni Akit gazetesinin üslubu nedeniyle birçok kişi tarafından eleştirildi. Taner Kışlalı'yı hedef gösterdiği ve suikastına neden olduğu suçlamalarına karşı çıktı. Yazılarında halkın dilini kullandığını ve başka yazarların üslubunu gerekçe göstererek kendini savundu.

VEFATI

Hasan Karakaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gezisine katılmak üzere Suudi Arabistan'da bulunduğu 30 Aralık 2015'te Medine'de kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cenazesi 1 Ocak 2016'da Edirnekapı Şehitliği'nde defnedildi.

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