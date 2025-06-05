Hatay'da ambulans uçak 10 günlük bebek için havalandı

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 10 günlük bebek kalp rahatsızlığı nedeniyle Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan bebek, ileri tetkik ve acil cerrahi müdahale için Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne götürüldü.