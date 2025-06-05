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Hatay'da ambulans uçak 10 günlük bebek için havalandı

Hatay'da ambulans uçak 10 günlük bebek için havalandı

16:335/06/2025, Perşembe
AA
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Hatay'da ambulans uçak 10 günlük bebek için havalandı
Hatay'da ambulans uçak 10 günlük bebek için havalandı

Hatay'da kalp hastası 10 günlük bebek, ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Hatay'da kalp hastası 10 günlük bebek, ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.


İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 10 günlük bebek kalp rahatsızlığı nedeniyle Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine kaldırıldı.


Burada ilk müdahalesi yapılan bebek, ileri tetkik ve acil cerrahi müdahale için Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne götürüldü.



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