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Hayat

Kahramanmaraş'ta orman yangını: Bölge tahliye ediliyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinin Suçatı Mahallesi'nde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışması devam ederken, bir helikopter söndürme çalışmalarına havadan destek veriyor. Jandarma ekipleri bölgeye vatandaşların girişine izin vermezken, söz konusu bölgede bulunan vatandaşlar da tahliye ediliyor.

16:57 - 28/07/2024 Pazar
Güncelleme: 18:05 - 28/07/2024 Pazar
DHA
Kahramanmaraş'ta orman yangını
Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Suçatı Mahallesi'ndeki Fırnız Mesire Alanı'nına yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Saat 13.20 sıralarında başlayan yangın devam ediyor. Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışması sürerken, mesire alanında piknik yapan vatandaşlar da güvenlik nedeniyle bölgeden tahliye ediliyor.


İhbar üzerine yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına, 1 helikopter, 11 arazöz, 4 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, 1 iş makinesi ve 110 personelle müdahale ediliyor.​​​​​​​

Yangın büyüyor

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını şiddetli rüzgarında etkisiyle büyümeye başladı. Yangının çıktığı bölgedeki arazi şartları ekiplerin alevlere müdahalesini güçlendiriyor. 122 personel yangını kontrol altına alabilmek için 11 arazöz, 4 itfaiye, 4 su tankı 3 ilk müdahale aracı, 1 helikopter ve 2 iş makinesi ile alevlere müdahale ediyor.

Piknik yapanlar tahliye ediliyor

Kahramanmaraş'ta saat 13.20'de başlayan yangın devam ediyor. Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışması devam ederken, mesire alanında piknik yapan insanlar da güvenlik nedeniyle bölgeden tahliye ediliyor.




#Orman Yangını
#Kahramanmaraş
#müdahale
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