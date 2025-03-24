Havaların ani ısınıp soğuması hastalıklara davetiye çıkarıyor

Sağlık Bakanlığı Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı olarak görev yapan Prof. Dr. Fatma Aybala Altay, soğuk havanın bağışıklık sistemini dolaylı etkilediğini belirterek, "Soğuk havaya aniden maruz kalmak tek başına doğrudan kişiyi hasta etmez. Bunun gerçekleşmesi için bakteri veya virüslere maruz kalınması gerekir." dedi. Soğuk hava nedeniyle nem oranının düşmesinin, solunum yollarındaki koruyucu bariyerleri zayıflattığını ve mikropların vücuda girişini kolaylaştırdığını ifade eden Altay, "Soğuk ve rüzgarlı havada, hasta kişilerin öksürerek ya da hapşırarak burun ve ağızlarından attığı virüs veya bakteri içeren mikro düzeydeki damlacıklar havada daha fazla ilerleyebilir ve kaçınılmaz olarak başkalarının bu damlacıkları solumasıyla daha kolay yayılabilir. Daha yüksek nem oranına sahip bölgelerde ise bu damlacıkların havada ilerlemesi daha zor olur." diye konuştu.