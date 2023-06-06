Hayalet ağlar büyük tehdit

İstanbul Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği Başkanı Murat Kul, kaybolan veya balıkçılar tarafından denize terk edildiği için kontrolsüz şekilde avlanmaya devam eden hayalet ağların denizden temizlenmesi gerektiğin söyledi.

Hayalet ağların denizdeki eko sisteme zarar verdiğini söyleyen İstanbul Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği Başkanı Murat Kul, “Bu ağların denizden temizlenmesi gerekiyor. Hayalet ağlar genelde taşların dibinde yer alıyor ve denizde kalıyor. Bu da denizlerdeki eko sisteme zararlı. Yıllardır ülkemizde bununla alakalı çalışmalar yapılıyor. Yüzde 90’ı temizlenmiş durumda, temizlenmeye de devam ediyor” şeklinde konuştu.

İstanbul’da denizlere zarar veren başka birçok zararlı etkenin de olduğunu ifade eden Kul, “Bu alana geniş perspektiften bakmak gerek. Birçok fabrika, atık sularını derelere atıyor. Sahilde yürüyüş yapanlar içtikleri suların şişesini denize atıyor. Bunlar gibi çok fazla kirlilik var ve bu durum da denizlerdeki eko sistemi etkiliyor” dedi.