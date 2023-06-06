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Hayat

Hayalet ağlar büyük tehdit

Sarıyer açıklarında önceki gün hayalet ağlara takılan yunus balığı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sualtı Arama Kurtarma timleri tarafından kurtarılarak tekrar denize bırakıldı.

Rabia Şenol
04:00 . 6/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

İstanbul Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği Başkanı Murat Kul, kaybolan veya balıkçılar tarafından denize terk edildiği için kontrolsüz şekilde avlanmaya devam eden hayalet ağların denizden temizlenmesi gerektiğin söyledi.

YÜZDE 90’I TEMİZLENDİ

Hayalet ağların denizdeki eko sisteme zarar verdiğini söyleyen İstanbul Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği Başkanı Murat Kul, “Bu ağların denizden temizlenmesi gerekiyor. Hayalet ağlar genelde taşların dibinde yer alıyor ve denizde kalıyor. Bu da denizlerdeki eko sisteme zararlı. Yıllardır ülkemizde bununla alakalı çalışmalar yapılıyor. Yüzde 90’ı temizlenmiş durumda, temizlenmeye de devam ediyor” şeklinde konuştu.

EKOSİSTEM ETKİLENİYOR

İstanbul’da denizlere zarar veren başka birçok zararlı etkenin de olduğunu ifade eden Kul, “Bu alana geniş perspektiften bakmak gerek. Birçok fabrika, atık sularını derelere atıyor. Sahilde yürüyüş yapanlar içtikleri suların şişesini denize atıyor. Bunlar gibi çok fazla kirlilik var ve bu durum da denizlerdeki eko sistemi etkiliyor” dedi.




#Sualtı Arama Kurtarma
#Avcılar
#Sarıyer
#Deniz Canlıları
#Ekosistem
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