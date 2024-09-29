Hayat bazen sıkıştırır

Ayçıl Yeltan’ın senaryosunu yazıp, yönetmenliğini yaptığı ilk uzun metraj filmi “Fidan”, Antalya Film Festivali’nde ilk kez Türkiye izleyicisiyle buluşacak. Fidan’ın parlak geleceğine rağmen girdiği yol ayrımının anlatıldığı filmde geniş bir oyuncu kadrosu yer alıyor. 13 yaşındaki Fidan karakterini canlandıran Leyla Smyrna Cabas ve kardeşi Ali karakterini canlandıran Ömer Asaf Bilgin’e baş rollerde usta oyuncular AlicanYücesoy, Ayça Bingöl, Göksel Kortay, Gürkan Uygun, Ilgın Bingöl ve Pınar Tuncegil eşlik ediyor. Görüntü yönetmenliğini Arda Yıldıran’ın, sanat yönetmenliğini Canip Serten’in gerçekleştirdiği filmin kurgusunu Melike Kasaplar, müziklerini Tolga Çebi yaptı. Filmin süpervizörlüğünü Ahmet Sesigürgil, senaryo danışmanlığını Tarık Tufan üstlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nden ilk film yapım desteği alan Fidan, Fest New Directors New Film Festivalinden Marsilya’da pitching ödülü alırken, MedFilm Festivalinden Roma’da work in progress ödülü aldı. Filmin senaristi ve yönetmeni Ayçıl Yeltan, Fidan karakterini canlandıran Leyla Smyrna Cabas ve Ali karakterini canlandıran Ömer Asaf Bilgin ile konuştuk.





Hikâyemi 13 yaşındaki Fidan’ın ilk gençliği üzerinden kurguladım

“Pandemi hayatımıza girmeden önce düşlemeye başladığım bir hikâyeydi Fidan” diyen filmin senaristi ve yönetmeni Ayçıl Yeltan, “Film, bir ailenin hayatına camdan bir bakış atarken bir yandan da bizim topraklarımıza has Anadolu kadınını, dayanışmanın altı çizilmemiş yalın biçimini ve bir baba kız hikâyesini anlatıyor” ifadelerini kullanıyor. Yeltan, “Kazandığı başarıya rağmen üzerine aldığı sorumluluklarla hayalleri arasında sıkışıp kalan bir kız çocuğunun var olma mücadelesi bu hikâye. Hikâyemi 13 yaşındaki Fidan’ın ilk gençliği üzerinden kurguladım, onun filmdeki yaşam kesiti ile dünyamızdaki kadınların gösterdiği var olma mücadelesi arasında paralel bir ilişki kurmak istedim. Öyküde üç kuşak kadınla onların ilişki dinamiklerini, kadınların bu coğrafyadaki yaşamını yansıtacak şekilde tasarladım. Filmde ana karakterim Fidan’ın duygularını, düşüncelerini yansıtmak için, diğer karakterlerin diyaloglarını kullanmayı tercih ettim. Fidan’ın sessiz çığlığını duyurmak istiyordum ve tüm karakterleri bu çerçeve içerisinde var ettim” sözleriyle anlatıyor.





Sorumluluğu omuzlarında taşıyan kadınlardır

“Ana karakterimiz Fidan, filmin ilk anından itibaren olgunlaşmış, çabucak büyümek zorunda kalan, Anadolu kadını profili çiziyor seyirciye” ifadelerini kullanan Yeltan, “Anadolu kadınından yani tarih boyu bu topraklarda doğup büyümüş, benzeri sorumlulukları yüklenmiş, medeniyetler boyu Anadolu kadınlarından bahsediyorum. Doğduğum ve büyüdüğüm bu topraklardaki güçlü kadınlardan, öyküsünü dünyaya tanıtmak istediğim kadınlardan bahsediyorum. Topraklarımızdaki erkeklere biçilen role rağmen gerçek anlamda sorumluluğu omuzlarında taşıyan kadınlardır! Nesilden nesile aktarılan sorumluluk duygusu ve bilinci genlerimize işlediğinden, 13 yaşında olsanız da bu değişmiyor. Birbirine verdiği destekle var olan, küçüklüğümden beri tanıdığım, beni büyüleyen kadın karakterlerden bahsediyorum. Bu filmi yaparken, hikâye eğitimin önemini vurguluyor olsa da genç kız ve birey olma yolunda ilerleyen bir çocuğun duygusal dünyasındaki yolculuğuna tanık olmayı, didaktiklikten kaçarak daha izlenimci bir sinema yaklaşımını benimsemeyi hedefledim.





LEYLA SMYRNA CABAS

Fidan duygusal ama duygularını dışa vurmayan bir karakter

Filmin başrol oyuncusu Fidan karakterini canlandıran Leyla Smyrna Cabas, “Bu filmde oynamak bana kendimi çok iyi hissettirdi. Hem oyuncular çok iyi oyuncular hem de setteki ekip çok güzeldi” diyor. “Film 13 yaşında bir kızın hikayesi, liseye geçiş sınavına hazırlanıyor ve canlandırdığım karakter Fidan çok akıllı, doktor olmak istiyor ama Fidan’ın annesi hasta, babası da duygusal olarak çok zor bir dönemde. Fidan ise küçük kardeşi Ali’ye bakıyor. Fidan duygusal ama duygularını hiç dışa vurmayan bir karakter. Çok sessiz, ailesini çok önemseyen biri” sözleriyle canlandırdığı karakteri anlatıyor.





ÖMER ASAF BILGIN

Barbunya ayıkladığım sahne en çok eğlendiğim sahne

Filmde Ali karakterini canlandıran Ömer Asaf Bilgin, Fidan filminde oynadığı için çok heyecanlı ve çok mutlu olduğunu ifade ediyor. “Benim ilk oyunculuk deneyimimdi, Ali karakterini çok severek oynadım” diyen Bilgin, “Ali karakteri, Fidan’ın çok sevdiği kardeşi. Filmde beni en çok seven annem ve ablam Fidan’dı” ifadelerini kullanıyor. Bilgin, filmde en çok eğlendiği sahneyi ise şu sözlerle paylaşıyor: “Babannemle birlikte barbunya ayıklarken çok hoşuma gitmişti.”



