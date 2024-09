Hayat bazen sıkıştırır

Ayçıl Yeltan’ın senaryosunu yazıp, yönetmenliğini yaptığı ilk uzun metraj filmi “Fidan”, Antalya Film Festivali’nde ilk kez Türkiye izleyicisiyle buluşacak. Fidan’ın parlak geleceğine rağmen girdiği yol ayrımının anlatıldığı filmde geniş bir oyuncu kadrosu yer alıyor. 13 yaşındaki Fidan karakterini canlandıran Leyla Smyrna Cabas ve kardeşi Ali karakterini canlandıran Ömer Asaf Bilgin’e baş rollerde usta oyuncular AlicanYücesoy, Ayça Bingöl, Göksel Kortay, Gürkan Uygun, Ilgın Bingöl ve Pınar Tuncegil eşlik ediyor. Görüntü yönetmenliğini Arda Yıldıran’ın, sanat yönetmenliğini Canip Serten’in gerçekleştirdiği filmin kurgusunu Melike Kasaplar, müziklerini Tolga Çebi yaptı. Filmin süpervizörlüğünü Ahmet Sesigürgil, senaryo danışmanlığını Tarık Tufan üstlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nden ilk film yapım desteği alan Fidan, Fest New Directors New Film Festivalinden Marsilya’da pitching ödülü alırken, MedFilm Festivalinden Roma’da work in progress ödülü aldı. Filmin senaristi ve yönetmeni Ayçıl Yeltan, Fidan karakterini canlandıran Leyla Smyrna Cabas ve Ali karakterini canlandıran Ömer Asaf Bilgin ile konuştuk.