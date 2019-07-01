Hayati İnanç: Medine pazarından satın alınmış bir köledir benim dedem Hayati İnanç: Medine pazarından satın alınmış bir köledir benim dedem Kendine has gülümsemesi, ezberden okuduğu beyitler, gençlerle yaptığı sohbetler… Hayati İnanç, Denizli’nin en küçük ilçesinde başlayan hayat hikayesinin en güzel anılarını ‘Doğduğum Ev’ için anlattı.

Haber Merkezi 01 Temmuz 2019, 10:52 Son Güncelleme: 01 Temmuz 2019, 10:54 Yeni Şafak