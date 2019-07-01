Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Hayat Hayati İnanç Medine pazarından satın alınmış bir köledir benim dedem
AKTÜEL

Hayati İnanç: Medine pazarından satın alınmış bir köledir benim dedem

Hayati İnanç: Medine pazarından satın alınmış bir köledir benim dedem

Kendine has gülümsemesi, ezberden okuduğu beyitler, gençlerle yaptığı sohbetler… Hayati İnanç, Denizli’nin en küçük ilçesinde başlayan hayat hikayesinin en güzel anılarını ‘Doğduğum Ev’ için anlattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hayati İnanç
Hayati İnanç

Medine köle pazarından satın alınan Sudanlı bir kölenin torunu olan İnanç, saz kursuna giderken kendisini Kuran kursunda bulduğu günleri, lise yıllarındaki Sosyalist Devrimciliğini, ‘zehirlendim’ diye tarif ettiği şifa arayışını, 80 darbesinin tam ortasında İstanbul Üniversitesinde yaşadıklarını, radyo ve televizyon programlarına nasıl başladığını gzt.com ile paylaştı.

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