Haydi çocuklar camiye: Kur'an kursları yarın başlıyor

İstanbul’da yaz Kur’an kursları, yarın öğrencilerine yeniden kavuşacak. Kovid-19 önlemleri kapsamında geçen yıl yaz aylarında Kur’an kurslarında yüz yüze eğitim yapılamamıştı. Eğitimler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Diyanet TV üzerinden, uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilmişti.

Bu yıl ise koronavirüs salgınıyla başarılı mücadelenin ardından Diyanet İşleri Başkanlığınca yaz Kur’an kursları yapılması yönünde karar alındı. Bu kapsamda yarından itibaren, Kovid-19 tedbirleriyle İstanbul’daki bütün cami ve Kur’an kurslarında yaklaşık 7 bin personel öğrencilere eğitim vermeye başlayacak.

KAYITLAR 11 TEMMUZ’A KADAR SÜRECEK

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, “Şu anda kayıtlarımız online ve doğrudan devam ediyor. 11 Temmuz’a kadar kayıtlarımız devam edecek. İstanbul’daki bütün cami ve Kur’an kurslarımızda, yaz Kur’an kurslarımız yürütülecek.” dedi. Maşalı, yaz Kur’an kurslarındaki eğitimin pazartesi günü başlayıp 20 Ağustos’a kadar süreceğini ifade ederek, şöyle devam etti: “Bu yıl 3’lü bir kategorik tasnif yapıldı. 4-9 yaş grubundaki öğrenciler doğrudan camilerimizde ve kurslarımızda yüz yüze eğitim alacaklar. 10-15 yaş arasındaki öğrenciler ise yüz yüze ve online eğitim alacaklar kendi isteklerine göre. 16-22 yaş arası öğrenciler ise eğitimlerini online olarak alacaklar. İstanbul’da bu yılki yaz Kur’an kurslarındaki eğitim için tüm hazırlıklarımızı yaptık. 7 bin personelle kurslara gelecek öğrencilere hem Kur’an hem de ahlaki değerleri noktasında aktarılması gerekenleri aktaracağız. Öğrencilerimiz ilgili ders materyallerini müftülüklerimizden temin edebilirler. Öğrencilerle buluşmanın mutluğunu bu sene yaşayacağız. Ben bütün vatandaşlarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı camilere bekliyorum. Bisikletlerini, kaykaylarını alıp camiye gelsinler.”

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