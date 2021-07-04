Hayat Haydi çocuklar camiye Kuran kursları yarın başlıyor
AKTÜEL

Haydi çocuklar camiye: Kur'an kursları yarın başlıyor

İstanbul’da yarın yaz Kur’an kursları, yeniden öğrencilerine kavuşacak. Yaklaşık 7 bin personelin hizmet vereceği kurslar için İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, “Sınıflarımızda öğrenci sayılarımızı koronavirüs tedbirlerine göre planladık. Bir sınıfta öğrenci sayısı 25’in üzerine çıkmayacak. Salgın şartlarını dikkate alıyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Haydi çocuklar camiye: Kuran kursları yarın başlıyor
Kurslardaki öğrencilerin her gün ateşi ölçülecek, maske, mesafe ve temizlik noktasında daha üst düzey hassasiyet uygulanacak.

İstanbul’da yaz Kur’an kursları, yarın öğrencilerine yeniden kavuşacak. Kovid-19 önlemleri kapsamında geçen yıl yaz aylarında Kur’an kurslarında yüz yüze eğitim yapılamamıştı. Eğitimler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Diyanet TV üzerinden, uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilmişti.

  • Bu yıl ise koronavirüs salgınıyla başarılı mücadelenin ardından Diyanet İşleri Başkanlığınca yaz Kur’an kursları yapılması yönünde karar alındı. Bu kapsamda yarından itibaren, Kovid-19 tedbirleriyle İstanbul’daki bütün cami ve Kur’an kurslarında yaklaşık 7 bin personel öğrencilere eğitim vermeye başlayacak.

KAYITLAR 11 TEMMUZ’A KADAR SÜRECEK

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, “Şu anda kayıtlarımız online ve doğrudan devam ediyor. 11 Temmuz’a kadar kayıtlarımız devam edecek. İstanbul’daki bütün cami ve Kur’an kurslarımızda, yaz Kur’an kurslarımız yürütülecek.” dedi. Maşalı, yaz Kur’an kurslarındaki eğitimin pazartesi günü başlayıp 20 Ağustos’a kadar süreceğini ifade ederek, şöyle devam etti: “Bu yıl 3’lü bir kategorik tasnif yapıldı. 4-9 yaş grubundaki öğrenciler doğrudan camilerimizde ve kurslarımızda yüz yüze eğitim alacaklar. 10-15 yaş arasındaki öğrenciler ise yüz yüze ve online eğitim alacaklar kendi isteklerine göre. 16-22 yaş arası öğrenciler ise eğitimlerini online olarak alacaklar. İstanbul’da bu yılki yaz Kur’an kurslarındaki eğitim için tüm hazırlıklarımızı yaptık. 7 bin personelle kurslara gelecek öğrencilere hem Kur’an hem de ahlaki değerleri noktasında aktarılması gerekenleri aktaracağız. Öğrencilerimiz ilgili ders materyallerini müftülüklerimizden temin edebilirler. Öğrencilerle buluşmanın mutluğunu bu sene yaşayacağız. Ben bütün vatandaşlarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı camilere bekliyorum. Bisikletlerini, kaykaylarını alıp camiye gelsinler.”

SPOR FAALİYETLERİ YAPILACAK

  • Tedbirlere ilişkin Maşalı, “Sınıflarımızda öğrenci sayılarımızı koronavirüs tedbirlerine göre planladık. Bir sınıfta öğrenci sayısı 25’in üzerine çıkmayacak. Salgın şartlarını dikkate alıyoruz.” dedi. Yaz Kur’an kurslarında değişik aktiviteler de yapacaklarını aktaran Maşalı,”Bu kapsamda Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle bir toplantı yaptık. Toplantıda, gençlik spor müdürlüğümüzün birtakım imkanlarından kursa gelen öğrencilerinin yararlanma noktasında neler yapabiliriz diye müzakere ettik.” diye konuştu.
Abone Ol Google News
İngiltere şov yaptı

İngiltere şov yaptı

​Ukrayna'yı farklı geçen İngiltere yarı finalde Danimarka ile eşleşti.
Apartman bahçesindeheyecanlandıran keşif

Apartman bahçesinde
heyecanlandıran keşif

Bilecik'te bulundu: 8 bin 500 yıllık
Türk donanmasının paniklettiği Yunan yetkiliden Almanyaya çağrı: Denizaltıları şu anda bu Türkiyeye satmayın

Binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın, Brezilya'da teslim olmuştu.

TCDD aşırı yağış sonrası zarar gören raylar için açıklama yaptı.

​Türkiye'nin 3 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı.

Beş ilde<br>KCK operasyonu

Beş ilde
KCK operasyonu

​28 şüpheli adreslerinde gözaltına alındı.
Fethiye'de<br>tur teknesi battı

Fethiye'de
tur teknesi battı

​37 yolcudan üçü boğulma tehlikesi geçirdi.

​Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan AB'ye eleştiri.

​266 kente giriş-çıkışlar yasaklandı

İstanbul ​Şile'de sağanak sonrası dere taştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.