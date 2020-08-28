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Hayat Helal sana Şahinde teyze Birikimleriyle aldığı evini otizmlilere bıraktı
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Helal sana Şahinde teyze: Birikimleriyle aldığı evini otizmlilere bıraktı

Antalya'da yaşayan 76 yaşayan Şahinde Avcı, alkışlanacak bir harekete imza attı. Beş yıl önce vefat eden eşiyle birlikte para biriktirerek, aldığı evini otizmli çocukların eğitiminde kullanılması için bağışladı. Dört çocuğu olan Şahinde teyze, "Onların maddi durumu iyi, bu nedenle evi miras bırakmayı değil otizmli çocuklar için bağışlamayı tercih ettim. Ben öldükten sonra ister çocuklar için satılsın, istenirse onlar için bir yuva yapılsın" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Şahinde Avcı birikimleriyle aldığı evini otizmlilere bıraktı.
Şahinde Avcı birikimleriyle aldığı evini otizmlilere bıraktı.

Kepez ilçesine bağlı Düdenbaşı Mahallesi’nde yaşayan Şahinde Avcı, 24 yıl önce, eşi ve kendisinin birikimleriyle arazi aldı. Bir süre sonra araziyi müteahhide veren Avcı çiftine 2 daire düştü. Avcı ailesi, 24 yıl boyunca bu evde oturdu. Avcı, 5 yıl önce eşini kaybettiği günden bu yana tek başına yaşadığı evini bağışlamaya karar verdi.
Kızı aracılığıyla Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği'ne ulaşan Şahinde Avcı, 275 bin lira değerindeki 90 metrekarelik evini derneğe bağışlamak istediğini söyledi.

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Tek şartı ölene kadar oturması

Avcı, tek şartının ise evde kendisinin ölene kadar oturması, öldükten sonra ise satılarak engelli çocukların eğitimi için kullanılması olduğunu söyledi. Tapuda yapılan devir işlemlerinin ardından Avcı, birikimleriyle aldığı evini Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği'ne bağışladı.
Evi çocukların eğitimi için bağışlaması dolayısıyla çok mutlu olduğu söyleyen Şahinde Avcı, "Bu evin çocuklar, engelliler için kullanılması için bağışladım. Çocuklarıma bırakmadım çünkü ihtiyaçları yok, durumları iyi. Bu yüzden engelli çocuklar için bağışladım. Ölene kadar burada oturacağım. Ben öldükten sonra ister çocuklar için satılsın, istenirse onlar için bir yuva yapılsın. Evimi bağışladığım için çok mutluyum" dedi.

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  • Yaşlı kadının en küçük kızı Hatice Avcı ise "Annem evi bağışladığı için mutluyuz. Şükür hepimizin hali vakti yerinde, durumlarımız iyi. Rahmetli babam alt kattaki daireyi zaten bizlere bıraktı. Annemin evi de otizmli çocuklara gidecek. Bizim yerimize ihtiyacı olan insanlar için kullanılsın. Annem çok iyi bir karar verdi" diye konuştu.

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Otizmlilerin konaklayacağı merkeze dönüştürülecek

Şahinde Avcı'nın evini bağışlamak istediğini öğrendiğinde çok duygulandığı söyleyen Akdeniz Otizm Spor Kulübü Başkanı Demet Çileli Baz, "Şahinde teyzemiz bizi çok mutlu etti ve duygulandırdı. Bu ev otizmli çocuklarımızın eğitimi için harcanacak. Bizim bir hayalimiz var onu gerçekleştirmek istiyoruz. Anne ve babasını kaybetmiş otizmli bireylerimizin, gece gündüz kalabileceği bir merkez açıp Şahinde teyzemizin ismini de bu merkezde ölümsüzleştirmek istiyoruz" dedi.


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