Helal sana Şahinde teyze: Birikimleriyle aldığı evini otizmlilere bıraktı

Kepez ilçesine bağlı Düdenbaşı Mahallesi’nde yaşayan Şahinde Avcı, 24 yıl önce, eşi ve kendisinin birikimleriyle arazi aldı. Bir süre sonra araziyi müteahhide veren Avcı çiftine 2 daire düştü. Avcı ailesi, 24 yıl boyunca bu evde oturdu. Avcı, 5 yıl önce eşini kaybettiği günden bu yana tek başına yaşadığı evini bağışlamaya karar verdi.

Kızı aracılığıyla Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği'ne ulaşan Şahinde Avcı, 275 bin lira değerindeki 90 metrekarelik evini derneğe bağışlamak istediğini söyledi.

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Tek şartı ölene kadar oturması

Avcı, tek şartının ise evde kendisinin ölene kadar oturması, öldükten sonra ise satılarak engelli çocukların eğitimi için kullanılması olduğunu söyledi. Tapuda yapılan devir işlemlerinin ardından Avcı, birikimleriyle aldığı evini Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği'ne bağışladı.

Evi çocukların eğitimi için bağışlaması dolayısıyla çok mutlu olduğu söyleyen Şahinde Avcı, "Bu evin çocuklar, engelliler için kullanılması için bağışladım. Çocuklarıma bırakmadım çünkü ihtiyaçları yok, durumları iyi. Bu yüzden engelli çocuklar için bağışladım. Ölene kadar burada oturacağım. Ben öldükten sonra ister çocuklar için satılsın, istenirse onlar için bir yuva yapılsın. Evimi bağışladığım için çok mutluyum" dedi.

OYNAT 00:56 Umre için biriktirdiği parayı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı Elazığ'da yaşayan 11 yaşındaki Berra Erdoğan, hayalini kurduğu umreye gidebilmek için yaklaşık bir yıldır kumbarasında para biriktiren Erdoğan, koronavirüs salgını üzerine Kabe'nin kapanması nedeniyle biriktirdiği bin lirayı ihtiyaç sahipleri için bağışladı. BiP'te paylaş

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Yaşlı kadının en küçük kızı Hatice Avcı ise "Annem evi bağışladığı için mutluyuz. Şükür hepimizin hali vakti yerinde, durumlarımız iyi. Rahmetli babam alt kattaki daireyi zaten bizlere bıraktı. Annemin evi de otizmli çocuklara gidecek. Bizim yerimize ihtiyacı olan insanlar için kullanılsın. Annem çok iyi bir karar verdi" diye konuştu.

OYNAT 00:00 Hatice nine tarlasında yetiştirdiği 350 kilo nohudu ihtiyaç sahipleri için bağışladı Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yalnız yaşayan Hatice Dalboy, tarlasında yetiştirdiği 350 kilogram nohudu, ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için Sındırgı Belediyesi Gıda Bankası'na bağışladı. Hatice Dalboy, 'Allah herkese sağlık sıhhat versin. Bu dönemde dayanışmamız lazım, sen tok yatarken öbürü aç yatsın, buna gönlümüz razı değil. Aylığım yok, bir başka gelirim yok. Ben 70 yaşındayım alanlara da helali hoş olsun. Allah milletimize, devletimize zeval vermesin' dedi. BiP'te paylaş

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Otizmlilerin konaklayacağı merkeze dönüştürülecek

Şahinde Avcı'nın evini bağışlamak istediğini öğrendiğinde çok duygulandığı söyleyen Akdeniz Otizm Spor Kulübü Başkanı Demet Çileli Baz, "Şahinde teyzemiz bizi çok mutlu etti ve duygulandırdı. Bu ev otizmli çocuklarımızın eğitimi için harcanacak. Bizim bir hayalimiz var onu gerçekleştirmek istiyoruz. Anne ve babasını kaybetmiş otizmli bireylerimizin, gece gündüz kalabileceği bir merkez açıp Şahinde teyzemizin ismini de bu merkezde ölümsüzleştirmek istiyoruz" dedi.

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