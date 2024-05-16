Hem kitap okudular hem hadis öğrendiler

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’nin düzenlediği 8. Peygamberim Önderim 40 Hadis-i Şerif ve Her Kitap Yeni Bir Hayat 8. Kitap Okuma Yarışması’nın ödül töreni gerçekleşti. Ketebe Yayınları’nın da destek verdiği yarışmaların ödül töreni Fatih Belediyesi Kültür Sanat Merkezi’nde yapıldı. ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan yaptığı konuşmada desteklerinden ötürü Mesut Albayrak’a, Albayrak Medya’ya ve Ketebe Yayınları’na teşekkür etti.

 Ketebe Yayınları adına verilen ödülü, kitap ve Dergi Yayın Koordinatörü Büşra Sezgin Öztürk aldı.

KİTAPLAR ÜCRETSİZ DAĞITILDI

İstanbul’daki imam hatip lisesi öğrencilerinin katıldığı yarışmada, gazetemiz köşe yazarı Taha Kılınç’ın Ketebe Yayınları'ndan çıkan Âlem-i İslâm Yazıları kitabı da okundu. Yarışmanın genel koordinatörü Galip Uslu, ÖNDER Öğretmen Komisyonu’nun her yıl güncel bir eseri yarışma kitabı olarak belirlediğini söyledi. Belirlenen öğrencilere kitapların ÖNDER tarafından ücretsiz olarak gönderildiğini ifade eden Uslu, “Öğretmenler, istekli öğrencilerle okuma halkası yaparak, okulda müsait bir vakitte bir hafta boyunca kitapları okuyup analiz ediyorlar. Yedi kitabı okudular, tahlil yaptılar. 192 imam hatip okulundan 2 bin 350 öğrenci ilk aşama sınavında 75 soruyu cevapladı. İlk üçe giren 575 kişiyi final sınavına davet ettik” dedi.

Kitap okuma yarışmasının birincisi 100 tam puanla Ayşe Betül Ertürk oldu. Yarışmanın sorularını hazırlayan ekipten edebiyat öğretmeni Meryem Kurumehmet birinciden tam puan beklemediğini vurgulayarak şunları aktardı: “Lise grubuna soru hazırlarken kıyıda köşede kalmış bilgileri değil de İslam coğrafyasını temsil eden, öğrencilerin aklında kalması gereken soruları sormaya çalıştık. Tam puan beklemiyordum çünkü zor sorular da eklemiştik. Yunanistan’daki bir imamın görevden alınması sorusunu, sıradan bir insan yapamaz.”

Galip Uslu Mahmut Kencü Meryem Kurumehmet

GENÇLERİ İYİLİĞE MOTİVE EDİYOR

Gençlerin, Peygamber Efendimiz'in (sav) hayatını yakından tanımaları ve mesajlarını öğrenmeleri amacıyla düzenlenen Peygamberim Önderim 40 Hadis-i Şerif Yarışmasında imam hatiplerin 6. ve 10. sınıfları ter döktü. 10. sınıflar dalındaki beş birinciden biri olan Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mahmut Kencü, geçtiğimiz yıl da yarışmaya katıldığını ifade etti. Hafız da olan Kencü, “Hadisler, Kur’an’dan sonra İslam’ın en temel kaynağı. Önderimiz Hz. Peygamber'in sözlerini öğrencilere, insanlara, velilere anlatmak, önemini vurgulamak çok kıymetli. Böyle yarışmalar gençleri iyiliğe motive ediyor” dedi.

Hadis yarışması jürisi İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Celil Altuntaş ise hadisleri hem Türkçe hem de Arapça olarak yarışmacılara yönelttiklerini dile getirdi. Çoğu öğrencinin tam puan aldığını belirten Altuntaş, “Öğrencinin hitabeti, mimikleri ve anlatış tarzını da değerlendirdik. Öğrenci hadisi anlamış mı, hayatına yansımış mı, anlamına vurgu yapabiliyor mu anlamaya çalıştık ve puanladık. Çünkü bu hadisleri hem hayatına hem de topluma aktaracak” cümlelerini kullandı.

BÜYÜK ÖDÜL BOSNA GEZİSİ

8. Peygamberim Önderim 40 Hadis-i Şerif Yarışmasında dereceye girenlerden birinciye tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye çeyrek altın, 4 ve 10. arasındaki isimlere ise gram altın hediye edildi.

Her Kitap Yeni Bir Hayat 8. Kitap Okuma Yarışmasında ise dereceye giren ilk 10 öğrenciye ve öğretmenlerine Bosna Hersek gezisi hediye edildi. 11-20 arasındaki isimlere de 2 bin TL para ödülü verildi.







