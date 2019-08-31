Hayat Hem saçlara hem kalplere örgü
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Hem saçlara hem kalplere örgü

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, “Human Movie Team” ve “For Children” yardım kuruluşları, Suriye’nin kuzeyindeki Azez’de bulunan kamplarda kız çocuklarının saçlarını süsleyip, kuaförlük hizmeti sundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rengarenk saçlar tokalarla süslendi.
Rengarenk saçlar tokalarla süslendi.

Kuruluşlar, Kilis’in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Siccu, Reyyan ve Şemmarin kamplarında üç gün boyunca “Hem Saçlara Hem Kalplere Örgü” projesi yürüttü.

Rengarenk saçlar tokalarla süslendi.

Bölgedeki mevcut ve Türkiye’den gelen gönüllü kuaförler, kamplarda bulunan 6-12 yaş arası kız çocuklarının saçlarını rengarenk tokalarla süsledi. Proje yetkilisi Tülay Gökçimen, yaptığı açıklamada “Çocuklar çok mutlu oluyor. Kız çocukları saçlarını yaptırmak için yanımıza koşuyor. Bu projeyi geleneksel hale getirip önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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