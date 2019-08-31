Kuruluşlar, Kilis’in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Siccu, Reyyan ve Şemmarin kamplarında üç gün boyunca “Hem Saçlara Hem Kalplere Örgü” projesi yürüttü.

Rengarenk saçlar tokalarla süslendi.

Bölgedeki mevcut ve Türkiye’den gelen gönüllü kuaförler, kamplarda bulunan 6-12 yaş arası kız çocuklarının saçlarını rengarenk tokalarla süsledi. Proje yetkilisi Tülay Gökçimen, yaptığı açıklamada “Çocuklar çok mutlu oluyor. Kız çocukları saçlarını yaptırmak için yanımıza koşuyor. Bu projeyi geleneksel hale getirip önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.