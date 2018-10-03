Hayat Her çocuk doğuştan özgürdür
KÜLTÜR SANAT

Her çocuk doğuştan özgürdür

Kırk yılda 85 bin çocuk işçiyi köle tüccarlarından kurtaran Nobel Barış Ödülü sahibi Kailash Satyarthi’nin hayatını anlatan “Kailash”ın Türkiye prömiyeri yapıldı. 55. Antalya Film Festivali’nde gösterilen film, “Her çocuk doğuştan özgürdür” diyen Kailash’ın çarpıcı yaşamöyküsünü gözler önüne seriyor.

Seray Şahinler Demir Yeni Şafak
. Filmde ailelelerinden kaçırılarak zorla çalıştırılan çocuk işçilerin merdivenaltı atölyelerde kullanıldığını görüyoruz.
. Filmde ailelelerinden kaçırılarak zorla çalıştırılan çocuk işçilerin merdivenaltı atölyelerde kullanıldığını görüyoruz.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün verilerine göre dünya genelinde yaşları 5 ila 17 arasında değişen 152 milyon çocuk işçi var. Bunların 73 milyonu tehlikeli işlerde çalışıyor. Az gelişmiş ülkelerdeki yoksul aileler çocuklarını bu işlere gönüllü olarak veriyor. Okul çağındaki milyonlarca çocuk bedenlerinin kaldıramayacağı ağır yükle günde 20 saate yakın çalıştırılıyor.

“Her çocuk doğuştan özgürdür” diyen Hindistanlı aktivist Kailash Satyarthi, 38 senedir köle olarak çalıştırılan çocukları kurtararak onları yaşama döndürüyor. Kurduğu derneklerle birlikte 1980’den beri tam 85 bin çocuğu kurtaran, bu çabasıyla 2014 yılında Malala ile birlikte Nobel Barış Ödülü’ne layık görülen Satyarthi’nin hayatı film oldu. Derek Doneen tarafından aynı adla beyazperdeye uyarlanan, Sundance Film Festivali’nde Jüri Büyük Ödülü’nü kazanan film, Türkiye’de ilk kez 55. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde izleyiciyle buluştu.

HER ŞEY GERÇEK

Köleliğe odaklanan, Kailash Satyarthi ve ailesinin verdiği mücadeleyi anlatan filmi yönetmeni Derek Doneen’den dinledik. İki yılda tamamlanan film, tekstil, kozmetik ve dekorasyon sektörlerinde zorla çalıştırılan yaklaşık 100 çocuğun kurtarma sürecini anlatıyor. Filmde yer alan her şey gerçek, başrolde de Kailash Satyarthi’nin kendisi var. Doneen, Kailash’ın hikayesini duyduğu anda bunun mutlaka bir film olması gerektiğini düşünmüş. Kimi sahneleri çekerken duygusal açıdan çok zorlandıklarını söyleyen Doneen, “Ara sıra tehlikeler atlattık ama önemli olan çocukların kurtarılmasıydı. Onlarla inanılmaz güzel dakikalar yaşadık. Kerim’in arkadaşıyla deneyimlerini paylaştığı sahne bizi çok etkiledi. Filmden etkilenmememiz zaten düşünülmez. İyileşme sürecini birlikte yaşadık. Bunun ağırlığını hep üzerimde hissettim. Hatta dönem dönem filme yabancılaşmaya, ondan uzaklaşmaya çalıştım ama olmadı” diyor.

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  • Kozmetikten tekstile birçok marka Hindistan’da üretim yapıyor. Filmde ailelelerinden kaçırılarak zorla çalıştırılan çocuk işçilerin merdivenaltı atölyelerde kullanıldığını görüyoruz. Tüketicilere seslenen ve büyük markalara çağrıda bulunan Doneen, “Lütfen alışveriş yaparken elinizdeki ürüne bir çocuk eli değdi mi diye düşünün. Bunu anlamamız çok zor, firmalar artık etiketlerin üstüne bu üründe çocuk işçi emeği yoktur yazmalı” diyor.
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