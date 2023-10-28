Her yer kırmızı beyaz

Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yılının heyecanını yaşıyor. Yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatılırken farklı noktalarda Türkiye Yüzyılı'nın öyküsünü anlatan sergi ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor. En büyük coşkuysa yarın yaşanacak.

İSTİKLAL BAYRAKLA DONATILDI

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla İstiklal Caddesi Türk bayraklarıyla donatıldı. Beyoğlu Belediyesi ekipleri, 1400 metre uzunluğundaki Taksim'deki İstiklal Caddesi'ni çift taraflı olarak 1200 Türk bayrağıyla donattı. Cadde, asılan bayraklarla kırmızı beyaza bürünürken bazı vatandaşlar ve yabancı turistler de bayrakların arasından geçen nostaljik tramvayla fotoğraf çekti. Taksim'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi hazırlıklar yapıldı. “Türkiye Yüzyılı” vurgusu ile gerçekleşecek etkinlikler çerçevesinde İletişim Başkanlığınca kurulan “Maziden Atiye Türkiye Yüzyılı" isimli dijital gösterim alanında son hazırlıkların yapıldığı görüldü. Bu alanda su perdesi, su şovu ve üç boyutlu içeriklerin yayınlandığı ekranların yer alacağı, bu sayede Türkiye Yüzyılı vizyonunun dijital bir şekilde vatandaşların beğenisine sunulacağı öğrenildi. Çalışmalarda sona yaklaşılırken, vatandaşların da ilgisinin yoğun olduğu, pek çok kişinin cep telefonu kameralarıyla alanda fotoğraf çektirdiği görüldü.

OKULLARDA 100. YIL COŞKUSU

Adana'da öğrenciler, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla 100 metrelik Türk bayrağıyla yürüyüş yaptı. Adana Kız Lisesi'nde öğrenciler, açtıkları 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ile Süleyman Demirel Bulvarı'nda marşlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. Osmaniye'de Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kapsamında üç okulda düzenlenen etkinliklerde öğrenciler, özel koreografi çalışması gerçekleştirdi. Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, okul bahçesinde bir araya gelerek "Türkiye Yüzyılı, Ay Yıldız, 29 Ekim ve Cumhuriyet" koreografisi oluşturdu. Her iki okulda düzenlenen etkinliklerde öğrenciler, öğretmenlerinin koordinasyonunda, yerli üretim araçların koreografisini oluşturdu.

Ayasofya'da şehitlerimize hatim

Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında şehit ve gaziler için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde hatim programı gerçekleştirildi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce şehit ve gaziler için İmam Hatip Okulları öğrencileri Ayasofya’da Kur’an-ı Kerim okudu. Yurdun çeşitli illerinde de mevlit programları düzenlendi. Ağrı'da Valilik koordinesinde cuma namazı öncesi Ulu Cami'de yapılan mevlit programında şehitler ve gaziler için dua edildi. Ardahan ve Tunceli’de de şehitlerimiz için dualar edildi.

100. yıl treni Çankırı’da karşılandı

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla hazırlanan "100. Yıl Cumhuriyet Treni", Çankırı'ya ulaştı. Çankırı Valiliği koordinesinde TCDD'ye ait yolcu treni, bayraklarla ve balonlarla süslenerek Ankara'dan yola çıktı. Merkeze yakın Germece durağında öğrencileri alan tren, Çankırı Gar'ına ulaşmak üzere yoluna devam etti. Tren ile seyahat etmenin heyecanını yaşayan minik öğrencilere, "Cumhuriyet Treni Çankırı'da" hatıra tren bileti dağıtıldı. Çankırı Garı'nda bekleyen öğrenciler ve vatandaşlar, Cumhuriyet Treni'ni ellerinde Türk bayraklarıyla karşıladı.







