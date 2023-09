Hidrojen yakıtıyla Kızılelma’ya

Yankıları giderek artan iklim krizinin bir sonucu olarak imzalanan ve 2020 sonrası iklim değişikliği rejiminin çerçevesini oluşturan Paris Anlaşması, tüm dünyada hidrojen enerjisine geçişi hızlandırdı. Özellikle Rusya ve Ukrayna arasındaki askeri mücadele Avrupa’nın doğal gaz gibi karbon kökenli kaynaklara ulaşımını engelleyince “yeşil hidrojen” kavramı daha çok ön plana çıkmaya başladı. “Geleceğin yakıtı” olarak lanse edilen hidrojenin birçok enerji dönüşümünün yerini alabileceğini söyleyen Mustafa Seçer, geliştirdikleri teknolojinin pandemi sürecinden itibaren giderek değerlendiğini ifade ediyor. “Pandemi ile birlikle hidrojenle ilgili ürünleri temin etmek imkânsız hale geldi. Bu noktada biz aslında yerli üretim yaparak Türkiye’nin ihtiyaçlarını da karşılaşabileceğimizi gösterdik” diyen Seçer, pandemi bitse de etkilerinin tüm dünyada devam ettiğini hatırlatıyor. Örneğin lider membran üreticileri şu an bazı sarf malzemelere erişemediği için dünyada membran krizi baş gösteriyor. Bu durum da aslında dünyada alternatif membran üreticilerinin popülerliğini arttırmaya başlıyor. Seçer, “Bu alternatiflerden biri de biz olduk. Yurt dışından birçok proje sahibi ya da üretici firma, membran tedarik etmek için bizim firmamızı tercih etmeye veya kontak kurmaya başladı. Burada da aslında ihracat kapısını bir noktada ciddi anlamda açmaya başladık” diyor.

HydroBorPEM, hidrojen enerjisi üzerine çalışmaları sonucu 2022 yılında ürettikleri dünyanın ilk hidrojenli scooterı ile tanınıyor. Bu mobil araç projesi ile Teknofest’te de ödül alan ekip, hidrojenli scooterlar için şarj istasyonları üzerine çalışmaya devam ediyor. Sıradan elektrikli scooterlara göre çok daha hızlı şarj olabilen hidrojen bataryaları için ürettikleri istasyonlarda “boşu bırak, doluyu al” modeli ile şarj süresini daha da kısaltmayı planlıyorlar. Ayrıca istasyonların çatısında bulunan güneş paneli ve rüzgar türbini ile yenilenebilir enerjiden üretilen elektriği yine kendi geliştirdikleri elektrolizör yapısında suyu hidrojen ve oksijene ayrıştırıp yerinde ürettikleri hidrojeni kartuşa depoluyor. Bu anlamda çevreye sıfır emisyon ile tamamen doğa dostu, yeşil hidrojen üretiliyor. Elektrik bir termik santralden geliyorsa o elektriğe yeşil ya da çevreci elektrik denilemeyeceğini ifade eden Erhan Demircioğlu, “Bizim scooterlarımız karbon raporlarında şunları net bir şekilde söylüyor: ‘Ben güneş ya da rüzgardan ürettiğim yenilenebilir kaynağı, suyu hidrojene dönüştürmede kullandım. Ürettiğim yeşil hidrojeni de mobilite aracımda, scooterumda tekrar elektriğe çevirip kullandım.’ Bunu söyleyebildiği zaman gerçekten çevre dostu bir ürün ortaya çıkarmış oluyoruz. O yüzden Hebunk yurt dışında çok ilgi çekiyor” diyor. Firma 2024 yılında Almanya’ya bin adet hidrojenli scooter ihraç edecek. scooterları Hebunk’ı bir an önce seri üretime geçirmek.

2023 Ankara Teknofest’in katıldıkları son Teknofest olduğunu söyleyen Mustafa Seçer, “Biz artık Teknofest’ten mezun olduk. Gelecek sene yarışmalarda yokuz ama Take Off Zirvesi bizim için çok kıymetli. Bu zirvelerin bizi yeni yatırımcılarla buluşturacağına inanıyoruz” diyor. Ekip, yeni yatırımlar ile yurtdışı operasyonlarını yürütmeyi, istihdam sayılarını arttırmayı ve yeni AR-GE projeleri için fon oluşturmayı hedefliyor. Tüm bunlarla birlikte öncelikleri ise hidrojenli scooterları Hebunk’ı bir an önce seri üretime geçirmek.