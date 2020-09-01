​Hümeyra Ökten Hakk’a yürüdü: Cumhuriyet döneminin ilk başörtülü doktoruydu ​ ​

Celalettin Ökten’in kızı doktor Ayşe Hümeyra Ökten(85) önceki gün Medine’de hayata veda etti. 1925 yılında İstanbul Fatih’te dünyaya gelen Ökten, Cumhuriyet döneminin ilk başörtülü doktoruydu. Ökten, yüksek tahsilini İstanbul Çapa Tıp Fakültesi’nde tamamlamış ve hekimlik hizmetine başlamıştı. Dr. Ökten, babasının çevresinde yer alan ilim ve bilim dünyasından pek çok önemli isim olan Mehmed Zahid Kotku, Babanzade Ahmed Naim, Mehmed Ali Ayni, Mahir İz, Nurettin Topçu gibi bir döneme damgasını vurmuş ilim adamlarının hayatına yakinen şahit oldu ve onların bilgisinden istifade etti.

EFENDİMİZ’DEN KOPAMADI

Cumhuriyet’in ilk döneminde tıp eğitimi alıp doktor olan Ayşe Hümeyra Ökten, mezun olduktan sonra henüz asistanken Kızılay’ın ilk kadın doktor görevlisi olarak 1960’da Hacc’a gitti. Ökten, Medine’ye aşık olmuş ve her hac mevsiminde Suudi Arabistan’da bulunmuştu. Peygamber Efendimiz’den kopamayan Ökten, oturma izni de alınca her sene 9 ay Mekke ve Medine’de, 3 ay İstanbul’da kalarak çalışmalarını sürdürdü. Tek başına geceyarıları kamyonlarla çölü geçerek yaptığı yolculuklarla 60 yıldır Peygamber Efendimiz’e komşuluk eden Ökten, O’nun yanına gömülmeyi arzu ettiğini belirtmişti.

RÖPORTAJ Hasta duasıyla 51 yıldır hacca gidiyor

Rol model oldu

Ayşe Hümeyra Ökten, hayatını insanlığa hizmete adadı. Kendisini hastalarına adayan Ökten, yoğun iş hayatı nedeniyle hastalarına yeterince vakit ayıramayacağı düşüncesiyle evlenmedi. Tahsil ve meslek hayatı boyunca inancı ve çalışkanlığından ödün vermeyen Ökten, özellikle kız çocuklarına, zorluklara ve toplumsal engellere rağmen okumanın önemini anlatması bakımından rol model oldu.

Ömrünü hizmete adadı

Emine Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Twitter hesabından, Dr. Ayşe Hümeyra Ökten’in vefatı dolayısıyla paylaşımda bulundu. Ökten’in hayatının, herkes için rehber bir kitap niteliğinde olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti: “İnancından dolayı türlü zorlukla karşılaştığında çelik gibi sağlam bir irade ortaya koydu. Söz konusu hastaları olduğunda ise şifa dağıtan müşfik bir merhamet abidesiydi. Mümine bir kadın olarak, ömrünü insanlığa hizmete adadı. Dünya dediğimiz bir mevsimlik durakta, merhameti, nezaketi, iyiliği hep üzerinde taşıdı. Onu, tertemiz bir mümine olarak, çalışkanlığı, azmi ve sebatıyla hatırlayacağız. Ökten Ailesi’nin ve hepimizin başı sağ olsun.”