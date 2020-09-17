Hurmanın faydaları: Hurma nelere iyi gelir?

Hurma, palmiyeler gibi ılıman, tropikal ve çöl ikliminin görüldüğü ortamlarda yetişmektedir.

Kuran-ı Kerim'de adı geçen ve insan vücuduna faydalarıyla bilinen besinler arasında yer alan hurmanın faydaları saymakla bitmiyor.

Hurma, pankreasta insülin salgılanmasını düzenli sağlayarak şeker dengesini korumakla birlikte doğum yapacak kadınlar için büyük faydaları bulunuyor. Hurma, doğumu kolaylaştırdığı gibi loğusalıkta süt hormonlarını harekete geçirerek anne sütünün artışını sağlıyor.

İçerisinde glikoz bulunmayan bu besin A, C, B1, B2, B3, B6, B9 (folik asit),B12, K, vitaminleri, betakaroten, ayrıca oligo elementlerini içeriyor.

Protein, doymamış yağ asitleri, lif ve protein bakımından zengin, 15 farklı minerale sahip hurma, B1, B2, A ve C vitaminleri de bünyesinde barındırır. DNA yenileme etkisi olduğu da bilinen hurma birçok sağlık problemi için şifa kaynağı.

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Hurmanın faydaları

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Uzmanlar tarafından dile getirilen bilgilere göre, hurma bağışıklık sistemini harekete geçirir. Hurmada bulunan fenolik bileşikler ve vitaminler sayesinde bağışıklık sistemine olumlu etkisi vardır.

Yüksek lif içerir

Hurma yüksek oranda lif içerir. 100 gram hurma, bir insanın günlük lif ihtiyacının yüzde 30'unu karşılar. Hurma, lif içeriği sayesinde hazmı kolaylaştırır.

Antioksidan deposudur

Hurma, antioksidan deposudur. Antioksidanlar, vücudu zararlı maddelerden temizleyerek birçok hastalığa karşı direnç oluşturur. Hurmanın diğer meyvelerden farklı olarak, bekledikçe antioksidan oranı artar.

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Beyin sağlığını destekler

Hurma, beyin sağlığını koruyucu etki gösterir. Beta-karoten içeren hurma, bu bileşen sayesinde hafıza kaybını önlemeye yardım eder.

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Vücudun gerekli olan sağlıklı şeker isteğini rahatlıkla hurmadan alabiliriz. Kendine özgü aroması ve yüksek tatlılık oranı ile sağlıklı şekilde tatlı ihtiyacınızı karşılar.

Şeker seviyesini dengeler

Hurmanın karbonhidrat seviyesi yüksek olmasına rağmen glisemik indeksi düşüktür. Suyla beraber tüketildiğinde şeker seviyesini dengeleyici etki gösterir.

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Göz sağlığını korur

Düzenli hurma tüketimi göz sağlığını koruyucu etki gösterir. A vitaminine ihtiyaç duyan gözler, hurmadan bu takviye alabilirler.

Cilde sağlıklı bir görünüm sağlar

Besleyici özellikleri ve antioksidan seviyesi ile cildin sağlıklı bir görünüm kazanmasını sağlayan hurma, cilt yüzeyindeki tahrişleri giderir.

Medine hurması, Amber hurması, Mejdul hurması, İran hurması, Kudüs hurması en bilindik hurma çeşitlerindendir.