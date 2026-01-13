Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Husumetlisinin silahlı saldırısında hayatını kaybetmişti: O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Husumetlisinin silahlı saldırısında hayatını kaybetmişti: O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

17:5313/01/2026, Salı
IHA
Sonraki haber
DİYARBAKIR’IN MERKEZ BAĞLAR İLÇESİNDE KUR’AN KURSUNDA 1 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 1 KİŞİNİN YARALANDIĞI OLAYIN GÜVENLİK KAMERASI KAYDI ORTAYA ÇIKTI
DİYARBAKIR’IN MERKEZ BAĞLAR İLÇESİNDE KUR’AN KURSUNDA 1 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 1 KİŞİNİN YARALANDIĞI OLAYIN GÜVENLİK KAMERASI KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı olayın güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

Bağcılar Mahallesi 1086 Sokak’ta bulunan Kur’an kursuna gelen Yasin Acun, husumetlilerinin silahlı saldırısında hayatını kaybetmiş, kursun güvenlik görevlisi Osman Ç. (35) ise yaralanmıştı. Saldırı anının güvenlik kamerası kayda ortaya çıktı. Görüntüde, saldırganları silahla içeri girip ateş açtığı anlar yer aldı.

3 kişi gözaltına alındı

Öte yandan, Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada olayın faili olduğu belirlenen kardeşler M.E.Y, M.E.Y. ve ismi öğrenilmeyen bir kişi, araçla kaçarken kullandıkları silahla kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin emniyet işlemleri devam ediyor.

#Diyarbakır
#Silahlı saldırı
#pompalı tüfek
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2026: Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak? İşte öne çıkan rakamlar