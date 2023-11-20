İBB'yle tiyatronun dramı

Kültür sanat sezonunun açılışıyla beraber tüm sanat dalları ürünlerini sahnelemeye başlamışken, İBB Şehir Tiyatroları’ndaki oyun iptalleri ve yeni oyunların sahnelenememesi dikkat çekti. 9 Ekim’de sosyal medyalarından paylaştıkları “14 Ekim 2023 Cumartesi günü Kadıköy Müze

Gazhane Meydan Sahne’de oynanacak olan “Çingene Boksör” oyunu teknik sebeplerden dolayı iptal edilmiştir” duyurusunun ardı arkası kesilmedi. “Gidiş Dönüş Moskova”, “Cadı Kazanı”, “Savaş ve Barış” ve geçtiğimiz günlerde de “Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin” oyunları oyuncu rahatsızlığından dolayı iptal edildi.

Bu iptaller tiyatro izleyicilerini öfkelendirdi. Paylaşımların altına, geçtiğimiz yıldan beri oyuncu rahatsızlığı ve teknik sebeplerden dolayı oyun iptallerinin rutin haline geldiğine ve inandırıcılığını kaybettiğine yönelik yorumlar yapıldı. Bütün bunlar “Şehir Tiyatroları’nda neler oluyor?” sorusunu gündeme getirdi.





TEK OYUNLA SEZONU AÇTILAR

Her yıl 10-15 yeni oyunla sezonu açan Şehir Tiyatroları, bu yıl sadece “Savaş ve Barış” oyunuyla başlayacağını duyurdu. Edindiğimiz bilgiye göre birçok yönetmen oyun yapmak istiyor ancak bütçe olmadığı için yeni oyun yapılamayacağı söyleniyor. 2023’ün bütçesini aylar

önce bitiren kurum,

2024’ün bütçesinden kullanarak sezona giriş yaptı ancak olumsuzlukların

önüne geçemiyor.

Öte yandan Cumhuriyet’in 100. yılı için “Bu Memleket Bizim” oyununu hazırlayan kurum, 16-17 Eylül’de sadece iki temsil oynattı. 4 ay provalar yapılarak yüksek bütçelerle hazırlanan oyun, en az 2-3 sezon oynaması gerekirken, bir daha oynatılmadı.





HERKES DEPRESYONDA

İmamoğlu başkanlığında yeni yönetim göreve geldiğinden beri suların bir türlü durulmadığı Şehir Tiyatroları’nda iş yapmak da zor. Görev verilmeyip atıl bırakılan çalışanlar, ışıkçısından yönetmenine, sahne tasarımcısından oyuncusuna varıncaya kadar dışarıdan tamamlanan kadrolar, kurumun işleyişini bozan yöneticiler, ödemelerin ilk kez taksitle yapılması ve adam kayırmaca gibi sorunlar, hem çalışanların çoğunun antidepresan kullanmasını hem de istifaları beraberinde getirdi.





İNTİHAR VAKALARI ARAŞTIRILMALI

Bu dönemin Şehir Tiyatroları sadece istifalarla değil, iki de intihar vakasıyla hatırlanacak. 2 yıl önce 11. kattan düştüğü söylenerek vefat eden Türkücü İzzet Altunmeşe’nin oğlu olan Ali Murat Altunmeşe’nin ölümü gizemini hala koruyor. Altınmeşe’nin yakın arkadaşı sanatçı Selahattin Alpay, vefatı üzerine katıldığı bir programda Ali Murat’ın psikolojik problemler yaşadığını belirtmişti. Kurumda Altunmeşe’ye yapılan mobing ve adaletsizlik, onu antidepresan kullanmaya kadar itti. Yakın arkadaşları Altunmeşe’nin kurumda çok büyük sorunlar yaşayarak bunalıma girdiğini itiraf etti.

Üzerinden iki yıl geçmeden Seda Fettahoğlu’nun ölümüyle Şehir Tiyatroları bir kez daha gündeme geldi. Tiyatro oyuncusu Fettahoğlu’nun ölüm haberi geçtiğimiz eylül ayında Şehir Tiyatroları tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu. Oyuncunun cansız bedeni bir üniversite öğrencisi tarafından parkta bulunmuştu. Fettahoğlu da uzun süre işsizdi ve sahnelerde kendine yer bulamıyordu. Ölüm haberinin ardından haber siteleri çantasından çok sayıda antidepresan

çıktığını duyurdu.





EN İDDİALI OLDUĞU ALANDI

Bütün bu olanlar, İBB Şehir Tiyatroları’nda büyük bir dramın yaşandığını gösteriyor. Yerel seçimlere kısa bir süre kalmışken, bu sorunların giderilmesine yönelik herhangi bir adım atılmayacağı da ortada. CHP bu kez en iddialı olduğu alanda, yani Kültür Sanatta da ne denli beceriksiz olduğunu kanıtladı.





Şehir Tiyatroları’na küskündü

29 Ekim’de vefat eden usta seslendirme sanatçısı Jeyan Mahfi Tözüm’ün yeğeni Parla Şenol da halasının İBB Şehir Tiyatroları’na küskün olduğu için tiyatro bünyesinde tören yapılmamasını

istediğini söylemişti.



