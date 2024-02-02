İBB’yle tiyatronun dramı büyüyor: Sahnede kağıttan okudular

110 yıllık İBB Şehir Tiyatroları tarihinin en kötü yönetimini yaşıyor. Yeni Şafak’ın kasım ayında “İBB'yle tiyatronun dramı” başlığıyla duyurduğu Şehir Tiyatroları’ndaki oyun iptal krizleri gündem olmuştu. Haberimizden sonra kurum, üç oyunu daha iptal etti, iki oyunda da değişikliğe gitti. Duruma çözüm üretmek yerine hasta oyunculara sahne baskısı yapıldı. Oysa bu tür durumlara karşı repertuvardan joker oyunların sahnelenmesi gerekirdi. Genel Sanat Yönetmenliği, her yıl neredeyse 10-15 yeni oyun sahneye koyarken bu yıl 3 yeni oyunla yetinmeye çalıştı. İptallerden doğan boşluğu, yeni oyunla dolduramayan yönetim, programdaki oyunların sahnelenmesinde ısrarcı oldu. Oyuncular kimi zaman maskeyle sahneye çıkarıldı, tepkiyle karşılaşıldığında ise raporlu isimler yerine yeni sanatçılar koyuldu. Kısa sürede metinleri ezberlemesi mümkün olmayan oyunculara; “Elinizde tekstle çıkın” denildi.

ANLAYIŞIMIZA SIĞINDILAR

Hasta ve raporlu oyunculardan oluşan boşluğu doldurmak için çözüm getiremeyen Şehir Tiyatroları’nın önceki akşam Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde sergilenen “Komik Para” oyunu ilginç anlara sahne oldu. Temsil öncesi, sahneye çıkan yönetmen Özgür Atkın, duyurusu olduğunu söyledi. Oyunda yer alan iki sanatçının rahatsızlandığını belirterek, “Genel Sanat Yönetmenliğimizin aldığı kararla onların yerine Özgür Dağ ve Cafer Alpsolay arkadaşlarımız ellerinde tekstle bize yardımcı olacaklar. Anlayışınıza sığınıyorum” dedi.

YÖNETMEN DE OYUNCULAR DA RAHATSIZ

İlk kez elinde kağıtla sahneye çıkan oyuncuların bu durumdan rahatsızlık duydukları öyle belliydi ki, dikkati elden kaçırmamak için çaba sarf ettiler. İkinci perdede oyuna yeterince hazırlanamayan oyuncular, ne yazık ki sayfa değişikliklerinde ya da replik geçişlerinde takıldı, sonraki replikleri okudu. Elbette oyuncu değil, onları bu duruma düşürüp zorda bırakanlar bu işin sorumlusu. Rol arkadaşlarının destek olduğu oyunculara yer yer seyirci de destek verdi. Özellikle bir sahnede işler karmaşık hal alınca, oyuncu diğer replikleri okumadan arkadaşlarının desteğiyle doğaçlama bir şekilde sahneden çıktı. Ani gelişen bu durumlar zaman zaman oyuncuların konsantrasyon kaybetmesi ve replikleri unutmasına yol açtı.

MUM IŞIĞINDA OYUN

Komik Para, skandal yaşanan ilk oyun değil. 24-27 Ocak tarihleri arasında Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde oynanan “Cadı Kazanı”, oyuncuların metinle çıktığı ilk temsil oldu. Ne yönetmenlerin ne de oyuncuların razı olmadığı bu durum, yönetimin ısrarı nedeniyle izleyicilerle buluşturuluyor. Sadece oyuncu değil teknik sorunlar karşısında da çözüm üretemeyen Şehir Tiyatroları, kimi zaman bozuk ekipmanla kimi zaman mum ışığında oyun sahneliyor. Aralık ayında Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde sahnelenen “Bekçi ile Postacı” çocuk oyununda, teknik ekip sebebi belli olmayan bir yanık kokusu aldığı için elektrik sistemini çalıştırmadı. Sorunun iletildiği Sanat Yönetmeni, sahnede yaşanabilecek elektrik tehlikesini hiçe sayarak, oyuncuların mum yakarak devam etmesini istedi. Mumlar yeterli gelmeyince, teknik ekip sahnenin kenarına oturtularak telefon ışıklarıyla oyun oynatıldı.







