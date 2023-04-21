İçimiz buruk yollara düştük

Adıyaman’da depremden etkilenen kız kardeşinin yanına ziyarete gittiğini ifade eden Sadık Çeçen ise “Kız kardeşimin depremde evleri ve ahırları yıkıldı. Şu anda çocukları ve eşiyle birlikte çadırda kalıyorlar. Ben de bayramları buruk geçmesin en azından beni görünce moralleri yükselir diye onların yanına gidiyorum. Bayramı birlikte geçireceğiz.” şeklinde konuştu. Deprem sırasında Malatya’da olan Nuriye Demir, “Evimiz yıkılmadı ama günlerce arabada kaldık. Babam 86 yaşında, bayramda hem onun yanında olmak hem de kayıplarımızın mezarlıklarını ziyaret etmek için Malatya’ya gidiyorum.” diye konuştu.