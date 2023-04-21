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Hayat

İçimiz buruk yollara düştük

Saliha Engin
04:00 . 21/04/2023 الجمعة
Yeni Şafak
Depremden etkilenen yakınlarını ziyaret etmek için yollara düştüler.

Depremden etkilenen yakınlarını ziyaret etmek için yollara düştüler.

Depremden etkilenen yakınlarını bayramda ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, önceki gün İstanbul’daki Esenler Otogarı’ndan yollara düştü. Adıyaman’da yaşayan anne ve babasını ziyarete gittiğini söyleyen Faik Kalan, “Annem ve babam yaşlı, depremde evleri zarar gördü ancak şu an hala evde kalıyorlar. Ben de yanlarına gidip ihtiyaçlarını karşılayacağım.

Her bayramda memleketime giderim ama bu sefer içimde hüzünlü gidiyorum.” dedi.

Faik Kalan.
Sadık Çeçen.

KARDEŞİME MORAL OLSUN

Adıyaman’da depremden etkilenen kız kardeşinin yanına ziyarete gittiğini ifade eden Sadık Çeçen ise “Kız kardeşimin depremde evleri ve ahırları yıkıldı. Şu anda çocukları ve eşiyle birlikte çadırda kalıyorlar. Ben de bayramları buruk geçmesin en azından beni görünce moralleri yükselir diye onların yanına gidiyorum. Bayramı birlikte geçireceğiz.” şeklinde konuştu. Deprem sırasında Malatya’da olan Nuriye Demir, “Evimiz yıkılmadı ama günlerce arabada kaldık. Babam 86 yaşında, bayramda hem onun yanında olmak hem de kayıplarımızın mezarlıklarını ziyaret etmek için Malatya’ya gidiyorum.” diye konuştu.




#Deprem bölgesi
#Ramazan Bayramı
#Depremzede
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