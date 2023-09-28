İDDEF ile 14 ülkede kandil heyecanı

Tüm dünyada eğitim eksikliği yaşayan milyonlarca Müslüman için İslami eğitim seferberliği başlatan İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), ilim tahsil eden ve hafızlık eğitimini tamamlamak isteyen binlerce erkek ve kız talebe için medreseler inşa ediyor. Medrese açılan ülkelerde ise zaman zaman özel etkinlikler düzenleyerek öğrencilerin ve sivil halkın maneviyatını yükseltmek için gayret sarf ediyor. Bu kapsamda İDDEF tarafından Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (Sav) dünyaya teşrifi dolayısıyla Afrika ve Asya’daki 14 ülkede Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

EN ÖNEMLİ GECELERDEN

Dünyanın dört bir yanında eğitim ve kalkınma çalışmaları kapsamında kalıcı eser inşa ederek öğrencilere ücretsiz eğitim hizmeti veren İDDEF, ilim yuvası cami, medrese ve mescitlerinde hocaları, öğrencileri ve Müslümanlar’ın katılımıyla İslam dünyasının en önemli gün ve geceleri arasında yer alan Mevlid-i Şerif için program gerçek-leştirdi. Programlar, Kur’an-ı Kerim tilavetleri ve naatlarla idrak edilirken, Allah Resulü’ne (Sav) salât ve selam edildi.

BİNLERCE MÜSLÜMAN BİR ARAYA GELDİ

Afrika ve Asya’da Gine, Fildişi Sahili, Benin, Nijer, Gana, Burkina Faso, Çad, Nijerya, Etiyopya, Somali, Kenya, Tanzanya, Pakistan ve Afganistan olmak üzere 14 ülkede düzenlenen programlara akın eden Müslümanlar, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularıyla bir araya gelerek Peygamber Efendimiz (Sav) için dua etti. Program kapsamında yurt dışındaki medrese, mescit ve camilerde on binlerce öğrenci ve Müslüman halk bir sofrada buluşarak hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan yemeklerle iftar yaptı.











