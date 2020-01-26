Hayat İdlib insanlığın son sığınağı
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

İdlib insanlığın son sığınağı

Kocaman bir mülteci kampına dönen İdlib’te çaresizliğin yanında umut da büyüyor. Ekibiyle birlikte bölgede olan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık İdlib’i insan kalmanın son sığınaklarından biri olarak tanımlıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da İdlib’e ekibiyle beraber yardımlar götürdü.
Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da İdlib’e ekibiyle beraber yardımlar götürdü.

Suriye insani krizi, savaş suçlarının, göçün, yerinden yurdundan edilmiş insanların hikayerinin birbirine karıştığı bir yün yumağı gibi. Ucunun nerede olduğunu çözmek mümkün değil. Görülebilen tek şey etrafın karanlık olduğu. Halep tahliyesi dahil olmak üzere bölgenin sıkıntılarının zirveye ulaştığı her anda yanlarında olmaya çalıştık. İnsan acısına kayıtsız kalmayan kadirşinas milletimizi temsilen, onlar adına üstlendiğimiz ve ay yıldızımızla dertlere derman olmaya çalıştığımız bir yolculuk bizimkisi. İki yıl once yeni bir yıla girerken Hama kırsalından yaşanan yoğun göçün şaşkınlığıyla o soğuk havada çadırlarımızı kurmuştuk İdlib kırsalına. Kızılay gönüllüleri ve çalışanları seferber olarak dertlere derman olmaya çalıştı. Yine yeni bir yıla girerken ne yazık ki ıstırapların her geçen gün iyice arttığı İdlib’deydik. Gördüğümüz fotoğraflardan bir kısmını dünya ile paylaştık. Her an kalıcı bir kare olarak zihnimizde yer etti. Sayısını hatırlayamadığımız kadar çok gittiğimiz İdlib kırsalına her vardığımda acının yanında umudu da görmek teselli veriyor.

Tren raylarının üzerine kurulmuş çadırlara yerleşen mülteci aileler… Beklenen tren gelmeyecek, en azından bir süre daha… Evlerinden uzak olsalar da hala ülkelerinin içindeler. Bu bir teselli sayılabilir mi?

Kerem Kınık

GELECEK İÇİN KORUNAN UMUTLAR

Mülteci kampında bir su kulesi inşa edildi ve artık hayat daha kolay. Bununla avunabilir miyiz? Kampın etrafı daha güvenli ve varil bombalarının sesleri işitilmiyor. Belki bu da iyi tarafından görmemiz gereken bir durum. Ya da çadırların arasında sabahçı ve öğlenci olarak derse devam eden bir okul... Daha iyi bir gelecek için umudu korumamıza bir sebep olabilir.

Türkiye sınırından içeri doğru devam ettikçe zeytinliklerin altına yerleşmeye çalışan mültecileri görüyoruz. Hava yağışlı ve her yer çamur. Ayağına bot giydirdiğimiz yavrucağın kendini daha güvende hissetmesine vesile olmak, zorluklar arasında bir tebessüm.

Kerem Kınık bölgedeki aileleri ziyaret etti.

İNSAN KALMANIN SON SIĞINAĞI

  • Fotoğraf çekildiğimiz delikanlılardan birinin önünde “tebessümümü sev” yazıyor. Zaten yaptığımız her şey o tebessümü görebilmek için. Ağır bombardımanın ardından İdlib merkezinde bir camiye sığınmış hayatlar... Acil yiyecek ve battaniye yardımıyla yalnız olmadıklarını anlatmaya çalışıyoruz. Ancak en büyük battaniye barış, bunu biliyoruz. Tez zamanda tüm insanlığı örtmesini diliyoruz.
  • Suriye’nin farklı şehirlerinde yaşanan hayatlar, sınırımızın tam yanındaki İdlib’te küçük bir coğrafyada yoğunlaşıyor. Uçaklar hedef gözetmeden bombalamaya devam ediyor. Mavi brandalı kamyonetlerin arkasına sığışan hayatlar yeni bir sayfa açmaya çalışıyorlar.
  • İdlib, masum insanların çaresizce tekrar tekrar yerleştikleri yerlerden başka yerlere sığındıkları büyük bir mülteci kampı. İnsan kalmanın son sığınaklarından biri. İdlib fotoğrafları, sadece çaresizliği değil umudu da gösteriyor. Güler yüzlerini kaybetmeyen çocukların, hayata yeniden başlama azmini diri tutan her yaştan insanın soluğunu taşıyor.
  • Görev zor ama Türkiye seferber olmak için hazır yine. Yaşanan tüm acılar bir son bulsun diye.
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