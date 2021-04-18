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Hayat İftar sofrandan hediye et
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

​İftar sofrandan hediye et​

İftar sofrandan hediye et

Efendimiz (s.a.v)’in tavsiyesiyle bu Ramazan yemeğimizi bölüşelim, yemek hediye edelim ve yetimlerin sofralarını donatmak için birbirimizle yarıyalım. Bu hafta hediye edebileceğimiz kadar bereketli, kolay ve lezzetli iki yemek tarifi paylaşıyoruz.

Ülkü Menşure Solak Yeni Şafak
​İftar sofrandan hediye et​
Fotoğraf: Arşiv

Şükürler olsun, Ramazan ayının ilk hafta sonuna eriştik. Vücut ritmimiz oruca alıştı ve biyolojik olarak tamir süreci başladı. Bilim insanlarının tespitlerine göre oruç, hücrelerin yenilenmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi, biyolojik yaşımızın aşağı çekilmesi gibi bir çok iyi şeye sebep olur. Sık sık uzun ömürlü olmanın, sağlıklı yaşamanın, virüs ve bakterilere karşı direnci artırmanın yolları arasında hep orucu ve az ve sağlıklı beslenmeyi vurguluyoruz. Bu ay da Ramazan orucunu bir fırsat bilerek hazır gıdalar, karbonhidrat ağırlıklı besinlerden sakınır ve az yersek çok güzel bir yenilenmeyi sağlamamız mümkün olacaktır. Elbette hafif bir vücut, toksinlerden arınmış bir beden, sağlıklı bir zihin ve ruhu da getirecek.

  • Bol bol sıvı tüketelim, sofralarımızı Rasulullah (s.a.v) ‘ın tavsiyesine uyarak “yeşilliklerle süsleyelim”, ekmek, şeker ve buna benzer gıdaları mümkün olduğunca azaltalım ve oruç tutalım. Emin olun onlarca hastalığı önlemiş ve yaşlanma belirtilerini en az 5 yıl ötelemiş olacağız.

SAHUR EN ÖNEMLİ ÖĞÜN

Aslında, yanılarak sağlıklı beslenmek, vakit bulamamak, acele etmek ya da yorgunluk nedeniyle bazı zamanlarda sahur yapmadan oruç tutmaya çalışıyoruz. Sahur çok önemli bir öğündür. Her şeyden önemlisi Efendimiz (s.a.v) sahur yemeğinin yenmesini tavsiye etmiştir. Çünkü diğer dinlerde Sahur Yemeği yoktur ve bu Müslümanların Orucunun farklarından biridir. Gündüz orucunu hakkıyla tutabilmek için sahur yemeği ile bedeni desteklemek gereklidir. Enes (r.a.)’den rivâyet edildiğine göre, Rasulullah (s.a.v.) : “Sahur yemeği yiyiniz, sahur yemeğinde bereket vardır” buyurmuştur. O (s.a.v.) yalnızca sahur sofrasını “Mübarek ğadâ” (kahvaltı) olarak tanımlamıştır. Sahur mutlaka yenilmelidir. Sahur kadar iftar da çok önemlidir. Rasulullah(s.a.v.), bir yudum su, bir lokma ekmek ile de olsa muhakkak iftar edilmesini, iftar edilmeksizin iki gün üst üste oruç tutulmamasını söylemiş ve orucu hurma ile, bulunamazsa su ile açmayı tavsiye etmiştir.

Nohutlu Tarhana Çorbası

MALZEMELER

-1 çay bardağı toz tarhana

-1 tatlı kaşığı un

-1 fincan sıvıyağ

-1 yemek kaşığı domates salçası

-1-2 diş sarımsak

-5 su bardağı sıcak su

-1 su bardağı haşlanmış nohut

-1 çay kaşığı tuz

-1 çay kaşığı karabiber

-1 tatlı kaşığı nane

YAPILIŞI

  • Sarımsakları ince ince doğrayıp yağda kavuralım. Unu, tarhanayı ve naneyi sırasıyla sarımsağa ekleyip kavuralım. Salçayla karıştıralım. Tuz, baharat ve haşlanmış nohutu ilave edelim. Suyu karıştıra karıştıra ekleyip 5 - 10 dakika kaynatalım. Afiyet olsun.

Davutpaşa Köftesi

MALZEMELER

-Yarım kilogram kıyma

-2 kuru soğan

-6 dilim bayat ekmek

-2 diş sarımsak

-Bir yumurta

-3-4 yemek kaşığı un

-4 yemek kaşığı sıvıyağ

-3 su bardağı domates sos

-2 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz

-1 çay kaşığı tuz

-Baharat

YAPILIŞI

  • Ekmek içlerini ayıralım ve mutfak robotundan geçirelim. Soğanı rendeleyelim ve suyunu sıkalım.Sarımsakları ezelim. Bir kap içinde kıyma, ekmek içi, yumurta, kıyılmış maydanoz, soğan suyu, sarımsak, baharatlar ve tuzu karıştıralım, iyice yoğuralım. Köfte hamuruna bir çay bardağı su ilave edip tekrar yoğuralım. Köfte hamurunu dinlendirelim ve 50 lokmaya bölelim. Yuvarlak top köfteler hazırlayalım. Unu bir tabağa eleyelim, köfteleri una bulayıp yağda kızartalım. Domates sosu bir tavada pişirelim, istediğimiz baharatları ekleyelim. Köftelerimizin üzerine dökerek servise alalım. Afiyet olsun.
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