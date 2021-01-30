Hayat İğneadada balıkçılar limana boş kasalar ile dönüyor
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İğneada’da balıkçılar limana boş kasalar ile dönüyor

İğneada’da balıkçılar limana boş kasalar ile dönüyor

Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde hamsi bekleyişi devam ederken, denize açılan tayflar limana boş kasa ile dönüyor.

Haber Merkezi İHA
Balıkçıların İğneada'da bekleyişi sürüyor.
Balıkçıların İğneada'da bekleyişi sürüyor.

Yaklaşık olarak 3 haftadır hamsi bolluğu yaşayan tayflar lodos nedeniyle denize açılamadı. Lodos sebebiyle denize açılmadığı günler hamsinin Bulgaristan’a göç ettiği için balıkçıların dört gözle İğneada’da bekleyişi sürüyor.
Lodos nedeniyle denize açılamadıklarını dile getiren balıkçı Osman Şener “Zaten lodos nedeniyle birkaç gün yattık, şimdi de balık yok diye yatıyoruz" dedi.
Balık var ama Bulgaristan’da

Radar cihazları üzerinden hamsinin Bulgaristan’da olduğunu söyleyen Şener bekleyişlerini sürdürdüklerini ifade etti. Şener şöyle konuştu:

  • “Bugün tur attık balık. Şu anda İğneada’nın 7, 8 bin mil ötesinde olduğunu gördük. Ama hamsi şu anda bu tarafa geçmiyor. Ne zaman geçer bilmiyoruz. Artık 10 gün sonra mı geçer, ne zaman geçeceği belli değil. Balık var ama sınırın öbür tarafında, şu anda bu tarafta yok. Cihazlarımızla baktığımızda balıkların Bulgaristan’ın iç tarafında çok olduğunu gördük”

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü Ekipleri hamsi boyu denetlemek için gittikleri İğneada limanında hamsi bulamayınca küçük teknelerdeki tekir, mezgit ve kalkan balıklarıyla ilgili denetimler yaptı.

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