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İkinci Cemre düştü: Cemre nedir, cemre düşme tarihleri ne zaman?

’İkinci Cemre’ suya düştü

Cemreler sırayla havaya, suya ve toprağa düşer. Baharın müjdeleyicisi olarak tanımlanan cemreler birer hafta arayla düşecek havaların ısınmasını sağlar. Peki İlk cemre ne zaman düştü? 2021 cemre tarihleri nedir? Havaya, suya, toprağa cemreler ne zaman düşer? 2021 cemre ne zaman düşecek?

Haber Merkezi İHA
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Kış mevsiminin bitişi ve bahar mevsiminin gelişinin habercisi olan ilk cemre 20 Şubat’ta havaya düşmüştü. Üç tane olan cemrenin ikincisi ise bugün suya düştü. Üçüncü cemre de 5-6 Mart’ta toprağa düşecek.


  • Cemre nedir?
  • Arapça kökenli bir kelime olan cemrenin sözlük anlamı kor, yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir.

2021'in ilk cemresi 19-20 Şubat'ta havaya düşecek
HAYAT
2021'in ilk cemresi 19-20 Şubat'ta havaya düşecek

2021 Cemre düşme tarihleri: Bu yıl ilk cemre ne zaman düşecek?
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2021 Cemre düşme tarihleri: Bu yıl ilk cemre ne zaman düşecek?
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