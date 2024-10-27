İkinci yüzyılında Cumhuriyet’i okumak

Borusan Müzik Evi, her yıl olduğu gibi bu sezon da müzikseverleri renkli bir programla buluşturmaya devam ediyor. Klasik müzikten caza, dünya müziklerinden çağdaş müziğe kadar geniş bir yelpazede programlarını oluşturan Borusan Müzik Evi, 2024/25 sezonu boyunca ülkemizden ve dünyadan birçok topluluk ve sanatçıyı ağırlamaya hazırlanıyor. Sezonun ilk konseri, Berke Can Özcan’ın “Twin Rocks” albümünün ilk canlı performansıyla 9 Kasım Cumartesi günü gerçekleşecek.