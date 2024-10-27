İkinci yüzyılında Cumhuriyet’i okumak

Esenler Belediyesi, Cumhuriyetimizin 101. yılını coşkuyla kutluyor. “Cumhuriyet Bayramı - Cumhuriyet’in İkinci Yüzyılında Cumhuriyet’in İlanını Okumak” isimli panel, 31 Ekim Perşembe günü saat 14.00’te, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Borusan Müzik Evi sezonu açıyor
Borusan Müzik Evi, her yıl olduğu gibi bu sezon da müzikseverleri renkli bir programla buluşturmaya devam ediyor. Klasik müzikten caza, dünya müziklerinden çağdaş müziğe kadar geniş bir yelpazede programlarını oluşturan Borusan Müzik Evi, 2024/25 sezonu boyunca ülkemizden ve dünyadan birçok topluluk ve sanatçıyı ağırlamaya hazırlanıyor. Sezonun ilk konseri, Berke Can Özcan’ın “Twin Rocks” albümünün ilk canlı performansıyla 9 Kasım Cumartesi günü gerçekleşecek.
Cumhuriyet coşkusuyla
Fatih Belediyesi, Cumhuriyet’in 101. yıl coşkusunu piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu ile kutluyor. 29 Ekim Salı günü, saat 20:00’da Neslişah Sultan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri”ne tüm İstanbullular davet ediliyor.