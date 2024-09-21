İlerleyen unutkanlıkta 'Alzaymır'a dikkat

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki özel bir hastanede kilo vermek amacıyla mide küçültme operasyonu geçiren 26 yaşındaki Neslihan Yılmaz, işlem sonrası rahatsızlanınca 2 kez daha ameliyat edildi. Ardından her biri yaklaşık 5 saat süren iki ameliyat daha geçiren genç kız, ne yazık ki hayatını kaybetti. Ailesi ise yaşananların ardından doktor ve hastaneye karşı şikayette bulundu.