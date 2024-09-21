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İlerleyen unutkanlıkta 'Alzaymır'a dikkat

İlerleyen unutkanlıkta 'Alzaymır'a dikkat

Saliha Engin
04:0021/09/2024, Cumartesi
G: 21/09/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

21 Eylül Dünya Alzhemier Günü (Alzaymır) dolayısıyla uzmanlar, hastalığa karşı uyarıyor. Halk arasında 'bunama' olarak bilinen 'demans' hastalığının en yaygın nedeni olan Alzaymır, yaşam süresinin uzamasıyla daha sık görülen bir hastalık haline geldi. Dünya Sağlık Örgütü tahminlerine göre 55 milyonun üzerinde olan demanslı hasta sayısı 2030 yılında 75 milyona ulaşması öngörülüyor. 2022 yılı Türkiye Sağlık Araştırması Raporu’na göre, ülkemizde 65 yaş üzerindeki bireylerde Alzaymır hastalığı görülme sıklığı %5,5.


İLAÇLAR HASTALIĞI YAVAŞLATIYOR

'Kesin tedavisi yok' diye bilinen Alzaymır hastalığının erken teşhisi ve tedavisi için hız kesmeden çalışmalar yapılıyor. Amiloid PET işlemi ile 15-20 yıl öncesinden bile hastalığın saptanabileceğini söyleyen İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’nden Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Topçular, "Özellikle 65 yaş sonrası ilerleyici bir unutkanlık varsa mutlaka ilk akla gelmesi gereken Alzaymır hastalığıdır” dedi. Topçular, ailede Alzaymır varsa riskin daha arttığına dikkati çekerek erken teşhisin önemine değindi. Son iki yılda yeni ilaçların devreye girdiğini söyleyen Topçuoğlu, “Bu yeni ilaçlara erken dönemde başlandığında yüzde 50’lere varan oranlarla hastalığı yavaşlatma şansı var” ifadelerini kullandı.


#sağlık
#unutkanlık
#Alzaymır

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