İlk hac kafilesi dualarla uğurlandı

İlk hac kafileleri dün itibarıyla dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı. Türkiye’den 88 bin hacı adayının gidişleri, 24 Haziran’a kadar devam edecek. İstanbul’un Üsküdar ilçesinde düzenlenen “Surre Alaylarından Günümüze Üsküdar Harem’den Harem-i Şerif’e” programına Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş katıldı.

HACCIMIZI YAŞAYALIM

34 yıl önce gittiği ilk hac yolculuğu heyecanını halen hatırladığını belirten Erbaş, hacı adaylarının, heyecanlarının artarak dönmesini diledi.

Erbaş, “Haccımız bizi daha iyi Müslüman yapacak. Daha iyi insan yapacak. Buna olan inancımızı hep diri tutalım ve doya doya haccımızı yaşamaya çalışalım. Ve döndüğünüzde sizin yaşantınızdan gençler, çocuklar daha çok istifade etsin” dedi. Programda, Fransa’dan bisikletle hac yolculuğuna çıkan Faslı 3 Müslüman da yer aldı.

BİLGİLENDİRME İÇİN SEMİNER VERDİLER

Hacı adayı Arife Aydın, “2017 yılında yazılmıştık. Hac sırasına yazılmama vesile olan yeğenim şehit oldu. İçimde onun isteğini yerine getirmenin mutluluğu da var. Oraya kavuşacak olduğumuz için heyecanlıyız. Allah isteyen herkese gitmeyi nasip etsin” dedi. Hacı adayı Nazım Aydın ise “Bilgilendirme için seminer verdiler.

3 kere seminere katıldık. Seminerlerde hac ibadetini, ihramı ve olası bir sağlık problemi için yapmamız gerekenleri anlattılar. Allah beş vakit namaz kılmayı ve sonra da hacca gitmeyi bütün ümmeti Muhammed’e nasip etsin” diye konuştu.

ANKARA’DAN YOLA ÇIKTILAR

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek ilk hacı adayı kafilesi Esenboğa Havalimanı’nda dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı. Hacı adayı Ömer Danacı, hacca gideceği için çok mutlu olduğunu belirterek, “13 sene önce yazıldım, bu yıl çıktı. Hayatımdaki en mutlu günüm bugün.” dedi. Necati Ceylan da “Çok heyecanlıyız, ilk defa göreceğiz oraları. Allah herkese nasip etsin. Eşimle birlikte gideceğim.” dedi. Diğer birçok ilden de ilk kafileler yola çıktı.

Kısıtlamasız bir hac olacak

Rehber Selim Hacıoğlu, 3 yılın ardından yasakların da kalktığı bir hac olacağını söyledi. Hacıoğlu, “Geçen yıl pandemi nedeniyle kısıtlamalar olmuştu. Bu yıl normale dönecek. Yaş sınırlaması ve aşı zorunluluğu da kalktı. 12-13 yıldır bu anı bekleyen adaylar da var. Ben de onlara rehberlik edeceğim, Türkiye’den giden görevlilerin en önemli niyeti oradaki hacıların işini kolaylaştırmak” ifadelerini kullandı. Hacıoğlu bu yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da kutsal toprakları ziyaret edeceğini söyleyerek “Bu hacdan sonra ikili ilişkiler de zirve yapacak. Çünkü farklı ülkelerin devlet başkanları ve bakanlarının da katılımı söz konusu. Türkiye ile ilişkilerin daha iyi olmasını umut ediyorum” dedi.

‘Mekke Yolu’nda kolaylık

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’’ne gelen hacı adaylarını, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve vatandaşlar dualarla uğurladı. Suudi Arabistan’daki havalimanlarında prosedürlere tabi tutulmadan otellerine ulaşmalarını sağlayan “Mekke Yolu” projesinin de açılışı yapıldı. Erbaş, Türkiye’nin de dahil edildiği projenin Türk hacıların ülkelerinden ayrılırken elektronik vize, pasaport ve sağlık işlemlerinden, Suudi Arabistan’a vardıklarında ulaşım, barınma ve bagaj işlemlerine kadar birçok kolaylaştırmayı içerdiğini söyledi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da “İstanbul Havalimanı’mızda Mekke Yolu diye özel bir yer yapıldı. Burada Suudlu ilgili kamu görevlilerinin Suudi Arabistan’a gidildiği zaman yapılacak işlemlerinin her biri burada yapılıyor. Az önce burada check-in yapıldığı zaman Medine’ye girmiş gibi bütün işlemleri bitmiş gibi hacılarımıza evrakları veriliyor” dedi.







