İlk Tasavvuf ve Edebiyat Kütüphanesi Bursa’da açıldı: Herkes faydalansın diye kitaplarımızı bağışladık Bursa’da tasavvuf tarihi uzmanları Prof. Dr. Süleyman Uludağ ve Prof. Dr. Mustafa Kara’nın bağışladığı on bin civarında kitapla, Türkiye’de bir ilk olan Tasavvuf Tarihi ve Edebiyatı Kütüphanesi kuruldu. Prof. Dr. Mustafa Kara “Elli yıllık dostlarınız kitaplardan ayrılmak zor olmadı mı?” sorusuna “Kitaplar da masivadır. Kaldı ki onlardan ayrılmış değilim. Her an beraberim” diye cevap veriyor.

