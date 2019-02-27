İlmek ilmek iyilik

İstanbul Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, “Bir çocuğun gözlerinde saklıdır iyilik” sloganıyla Suriyeli çocukların yaşadığı mülteci kamplarına yönelik yardım kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında, mülteci kamplarında yaşayan 0-12 yaş arasındaki çocukları ısıtmak için kullanılmamış ya da az kullanılmış kıyafet ve battaniyeler ile İstanbul’un 39 ilçesinde Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri tarafından örülecek atkılar, bereler toplanacak. Suriyeli çocukların yaşadığı mülteci kamplarına yönelik yardım kampanyası, 31 Mart’a kadar sürecek.

EL EMEĞİYLE OLMASI DAHA DEĞERLİ

Eyüpsultan Merkez Kız Kur’an Kursu’nda toplanan yardımları inceleyen ve örgü ören gönüllüleri ziyaret eden İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, kampanyayı çok değerli bulduğunu söyledi. Müftü Yılmaz, kampanyayla ilgili şunları kaydetti:

“Bu kampanyanın şöyle değerli bir yanı var, ürünler el emeği, göz nuru. Belki fabrikalardan, atölyelerden, iş adamlarından bunları parayla satın alıp daha çok götürmek mümkün. El emeğiyle olmasının daha değerli olduğunu ve daha iç ısıtıcı, daha gönüllere dokunucu olduğunu düşünerek bu kampanyayı başlattık. İstanbul genelindeki Kur’an kurslarımızdaki hanım kardeşlerimiz gerçekten buna büyük destek verdi. Normalde 1 Mart’ta bitirecektik kampanyayı ama ‘Örgülerimiz daha devam ediyor’ diye talep gelince 31 Mart’a kadar süreyi uzattık. 31 Mart’ta İstanbul’daki yardımlarımızı toplayarak mülteci kamplarına ulaştırmış olacağız”