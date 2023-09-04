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Hayat

İmam hatipler artık dünyaya açılmalı

Önder İmam Hatipliler Derneği’nin her yıl düzenlediği 20. İmam Hatip Liseleri Kurultayı, dünkü kapanış programıyla tamamlandı.

Saliha Engin
04:00 . 4/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bakan Tekin, LGS ile YKS’de başarılı olan öğrencilere hediyeler verdi.

Bakan Tekin, LGS ile YKS’de başarılı olan öğrencilere hediyeler verdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, imam hatip okullarını, alternatif bir model olarak tüm dünyada insanlığın hizmetine sunma zamanının geldiğini söyledi. İmam hatip okullarının, 70 yıldır Türk halkı, dünyadaki mazlum ve mağdur milletler için bir fikir ve umut birliği vadettiğini vurgulayan Tekin, şunları söyledi:

EVRENSEL BİR MODEL OLACAK

“Bizim artık bunu salt bir vaat olmanın ötesine taşımamızın vakti geldi. Tefekkür yuvaları, ilim mektepleri niteliğindeki bu okullarımızı, bütün dünyaya evrensel alternatif bir model olarak sunma, bütün insanlığın hizmetine sunma vaktimiz geldi. İmam hatip okullarımız, zengin geçmişi, köklü gelenekleri, güçlü vizyonu ve en önemlisi sizler gibi yetişmiş ve inançlı kadrolarıyla bu hedefi rahatlıkla gerçekleştirebilecek bir potansiyele sahiptir.”

EĞİTİM SİSTEMİNİ GELİŞTİRECEĞİZ

İmam hatip okullarının bu ülkede geçmişle geleceğin bağlantısını kuran, bu ülkenin geleneklerini, göreneklerini ve

bu ülkedeki insanların bir arada yaşamasını ve ideallerini pekiştiren bir çimento olduğunu dile getiren Tekin, “Türkiye’deki bütün eğitim sistemini geliştireceğiz. Gelecek kuşaklar arasında nitelikli, geçmişine bağlı, gelecekle ilgili adalet temelli hayaller kuran bir kuşak inşallah hep beraber yetiştiririz.” ifadesini kullandı.




#Eğitim
#İmam Hatip
#MEB
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