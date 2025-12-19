İmparator heykeli Anadolu'da

Boubon kökenli anıtsal bronz imparator heykeli ile Roma, Urartu ve Lidya dönemlerine ait çeşitli kültür varlıkları, ABD’den Türkiye’ye getirilerek Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne teslim edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tarihi eserlerin New York’tan Türkiye’ye uzanan iade sürecinin tamamlandığını duyurdu.

ANA VATANLARINA GELDİLER

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Boubon kökenli anıtsal bronz imparator heykeli, Roma dönemine ait Demosthenes portresi ile Urartu ve Lidya uygarlıklarına ait eserlerin de aralarında bulunduğu kültür varlıklarımız New York'tan Türkiye'ye uzanan yolculuğunu tamamladı. Başmelek Mikail tasvirli mermer sütun başının da yer aldığı bu eserler, ABD'deki Metropolitan Sanat Müzesi'nden iadesi sağlanarak, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edildi. Yürütülen bilimsel ve hukuki çalışmalar sonucunda bu toprakların mirası olan eserleri ana vatanına yeniden kavuşturmuş olduk” ifadelerini kullandı.

BOUBON 18 ESERİNE KAVUŞTU

Türkiye’ye getirilen eserler arasında Boubon kökenli anıtsal bronz imparator heykeli, Roma dönemine ait Demosthenes portresi, Urartu ve Lidya uygarlıklarına ait eserler ile Başmelek Mikail tasvirli mermer sütun başı yer alıyor. Bu eserler, Anadolu’nun çok katmanlı tarihine ışık tutan önemli örnekler arasında gösteriliyor. İade süreci; Manhattan Bölge Savcılığı ve Amerikan İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi (HSI) ile yakın işbirliği içinde yürütüldü. Kaliforniya’da özel bir koleksiyonda bulunan eserin, Boubon Antik Kenti’nden kaçak kazıyla çıkarıldığına dair bilimsel veriler ve tanık ifadeleri soruşturmanın temelini oluşturdu.

GÜÇLÜ KANITLAR SUNULDU

Ortaya konan güçlü kanıtlar sonucunda koleksiyoncu eseri teslim ederek Türkiye’ye iadesini kabul etti. Yapılan incelemeler, eserin 1960’lı yıllardaki kaçakçılık sürecine dahil olan tüm aktörleri de ortaya koydu. Bu son iadeyle birlikte Boubon kökenli olarak Türkiye’ye kazandırılan eser sayısı 18’e yükseldi. Bunların 6’sının insan boyundan büyük anıtsal imparator heykelleri olduğu belirtildi. Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne teslim edilen eserlerin, gerekli konservasyon ve bilimsel çalışmaların ardından kamuoyuyla buluşturulması bekleniyor.







