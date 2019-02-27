Hayat İnekteki ay yıldız buzağıdaki kalp figürü şaşırtıyor
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İnekteki ay yıldız buzağıdaki kalp figürü şaşırtıyor

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, üzerinde ay yıldız bulunan ineğin 10 gün önce dünyaya getirdiği buzağıda da kalp figürü olması görenleri şaşırttı.

Haber Merkezi DHA
İnekteki ay yıldız görenleri mest ediyor.
İnekteki ay yıldız görenleri mest ediyor.

Gerger'in Kaşyazı köyünde çiftçilik yapan 4 çocuk babası Mehmet Tekin'in sahibi olduğu ve görenlerin ilgisini çeken vücudunda ay ve yıldız bulunan ineği, 10 gün önce doğum yaptı.

Buzağıdaki kalp görenleri şaşırtıyor.

Yüksek para teklifinde bulunuyorlar

Dünyaya gelen buzağının da sırtında kalp figürü görenlerin dikkatini çekti. Ay yıldızlı ineğin kalp figürlü buzağı doğurması kısa sürede duyulunca, meraklılar da Tekin ailesinin evine gelerek hayvanları yakından görmeye başladı.

Köye gelenler anne ve yavrusuyla fotoğraf çektirdiğini anlatan Mehmet Tekin, bazı kişilerden gelen inek ve buzağıyı satın almak için yüksek para teklifini kabul etmediğini dile getirdi.

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