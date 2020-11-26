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Hayat İngiliz Sam Müslüman oldu İslamiyetteki hoşgörü ve anlayış beni çok etkiledi
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İngiliz Sam hem Müslüman hem 'Sami' oldu

İngiliz Sam Müslüman oldu: İslamiyet’teki hoşgörü ve anlayış beni çok etkiledi.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaşayan İngiliz vatandaşı Sam Alexsander Mcintosh, İslamiyet’i seçerek Müslüman oldu. 15 yıldır Fethiye’de yaşayan 32 yaşındaki Mcintosh, "Sami" ismini aldı.

Haber Merkezi İHA
İhtida töreninde, kelime-i şehadet getiren Mcintosh, Müslüman olup &quot;Sami&quot; ismini aldı.
İhtida töreninde, kelime-i şehadet getiren Mcintosh, Müslüman olup "Sami" ismini aldı.

Fethiye’de yaşayan Mcintosh, Müslüman arkadaşlarının yaşantısını örnek alarak İslamiyet’i araştırmaya başladı. Mcintosh, bunun üzerine Fethiye Müftülüğüne başvuruda bulundu. İlçe Müftüsü Kamil Oktay nezaretinde düzenlenen ihtida töreninde, kelime-i şehadet getiren Mcintosh, Müslüman olup "Sami" ismini aldı. Fethiye Müftüsü Kamil Oktay, İngiliz gence Kur’an-ı Kerim ve çeşitli dini kitaplar hediye etti.

'İslamiyet'teki hoşgörü beni çok etkiledi'

Mcintosh yaptığı açıklamada, Türk kültürünü öğrendiği ve bu kültürün bir parçası olduğu için çok mutluluk duyduğunu söyledi. Sadece Türkiye’de değil birçok ülkede Müslüman arkadaşlarının olduğunu dile getiren
  • Mcintosh: “İslamiyet’teki hoşgörü ve anlayış beni çok etkiledi. Ezan sesi de çok güzel. Bana huzur veriyor. Müslüman arkadaşlarım cebinde 5 lira varsa yarısını benimle paylaştı. Müslüman olduğum için çok mutluyum”

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