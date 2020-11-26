İngiliz Sam Müslüman oldu: İslamiyet’teki hoşgörü ve anlayış beni çok etkiledi.

Fethiye’de yaşayan Mcintosh, Müslüman arkadaşlarının yaşantısını örnek alarak İslamiyet’i araştırmaya başladı. Mcintosh, bunun üzerine Fethiye Müftülüğüne başvuruda bulundu. İlçe Müftüsü Kamil Oktay nezaretinde düzenlenen ihtida töreninde, kelime-i şehadet getiren Mcintosh, Müslüman olup "Sami" ismini aldı. Fethiye Müftüsü Kamil Oktay, İngiliz gence Kur’an-ı Kerim ve çeşitli dini kitaplar hediye etti.

'İslamiyet'teki hoşgörü beni çok etkiledi'

Mcintosh yaptığı açıklamada, Türk kültürünü öğrendiği ve bu kültürün bir parçası olduğu için çok mutluluk duyduğunu söyledi. Sadece Türkiye’de değil birçok ülkede Müslüman arkadaşlarının olduğunu dile getiren

Mcintosh: “İslamiyet’teki hoşgörü ve anlayış beni çok etkiledi. Ezan sesi de çok güzel. Bana huzur veriyor. Müslüman arkadaşlarım cebinde 5 lira varsa yarısını benimle paylaştı. Müslüman olduğum için çok mutluyum”

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