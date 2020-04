İnşallah dizi çabuk biter

Birol Güven dünyada bir ilke imza attı ve evde kal demenin farklı bir yolunu keşfetti. Perşembe günleri TRT 1’de ekranlara gelecek olan ve ilk bölümü geçen hafta seyirciyle buluşan “Ev Yapımı” dizisinde “Seksenler” oyuncuları gerçek kimlikleriyle, kendi evlerinde yaşadıklarını, kendi kameralarıyla çekiyor. Dizide kamera önündeki ve arkasındaki kimse sete gitmiyor herkes evde kalıyor. Dizinin yapımcılığına ve senaristliğine imza atan Birol Güven ile “Ev Yapımı”nın ekran macerası öncesinde maille gerçekleştirdiğimiz sohbetimizde kendisinin dizi ile çok ilginç bir temennisiyle karşılaştık. “Bu Coronavirüs de bu dizi de çabuk biter” diyor ve ekliyor “Meğer şükredecek ne kadar çok şeyimiz varmış”

Birol Güven

Sit-Com tarzı dizilerin ülkemizdeki en önde gelen yapımcılarındansınız ancak şimdi bambaşka bir konsept ile karşımıza çıkıyorsunuz detaylarını öğrenebilir miyiz?

Gerçekten çok özel günler yaşıyoruz.Hep birlikte çok önemli bir hastalıkla mücadele etmeye çalışıyoruz. Bu zor günlerde yaşamımızı devam ettirmeye çalışan başta sağlık çalışanları olmak üzere hayatını tehlikeye atan tüm kahramanlara “Seksenler” ailesi adına şükranlarımı iletmek istiyoruz. Bugünlerde biz de bir şey yapmak istedik.

EVDEN DİZİ YAPABİLİR MİYİZ DEDİK

Biliyorsunuz Corona virüs tehlikesi nedeniyle Seksenler’in çekimlerine devam edemiyoruz. Hepimiz evlerimize kapandık. Bu hastalığın yayınlamasına engel olmaya çalışıyoruz ama diğer taraftan da insanların biraz gülümsemeye ihtiyacı var çünkü haber bültenleri yeteri kadar karamsar. Biz de dedik ki acaba evden hiç çıkmadan yeni bir dizi yapabilir miyiz?

REKLAM

HOBİ OLARAK YAPAN VARDI

Bu fikir nasıl oluştu? İlham kaynağı ne oldu?

Herkesin bir cep telefonu var ve her telefon çok yüksek kalitede kameralara sahip. Bazı arkadaşlarımız ise hobi olarak bu işleri zaten yapıyorlar. Bir kısmı sosyal medyaya içerik üretiyordu. Neden olmasın dedik. Bir de bu tip inovatif fikirlere çok açık bir kanalımız var. TRT1. Zaten ilk ateş oradan geldi. TRT1 koordinatörü Cemil Yavuz Bey aradı beni. İlham öyle oluştu.

EN KALABALIK SET ŞORAY’DA

Ev Yapımı adlı dizide rol alan ekipte en kalabalık Şoray ailesi. Oyuncu karı kocanın ekibinde iki de çocukları rol alıyor.

***

Şoray ailesi

Gülse Birsel’in evde çekilen “Jet Sosyete” projesi ile aynı konseptte mi,böyleyse birbirinizden ilham aldınız mı?

Onu çok bilmiyorum. Olabilir tabi. Ben nasıl yaptığımızı anlatayım; Her eve set kurduk. Her set iki kişiden oluştu, karı-koca. Eşlerden birisi oyunculuk yaparken diğeri kameraman, ışıkçı, sesçi, makyajcı, kuaför oldu. O sahnelerin çekimi bitince rolleri değiştirdiler. Bazıları şanslıydı. Mesela Şoray Uzun zaten oyuncu olan Elçin Uzun ile evli ve 3 tane oğlu var. En kalabalık set o. Necmi Yapıcı da çok şanslı çünkü oğlu ödüllü bir kısa film yönetmeni. Seksenler’in yazarlarından biri İlan Murat Aras çok deneyimli bir yelken belgeselcisi. Sosyal medyaya içerik üretenler de var. Her şey beklediğimden çok çok daha güzel oldu.

REKLAM

Dizileriniz ve yapımcısı olduğunuz kimi yapımlar didaktik tarzda ve sosyal mesaj verme yönünde çok etkili projeler. Şimdi “evde kal” demenin çok farklı bir yöntemini bir dizi ile vereceksiniz, heyacanlı mısınız?

Tek bir motivasyonumuz var, o da eve kapanmış insanları biraz gülümsetmek. Bu yüzden çok mutluyuz. Bir de daha önce yapılmamış bir şey olduğu için çok heyecanlıyız. Tarihe geçeceğiz.

Bu dizi için beklentilerinizi öğrenmek istiyorum ne dersiniz?.

İnşallah uzun sürmez. Bu Coronavirüs de bu dizi de çabuk biter. İlk defa bir işe yeni başlarken böyle bir temennim var. Bitsin bu günler. Bu dizi dahil. En iyisi setimize geri dönmek ve bizim kendi profesyonel ekibimizle çalışmak.Onları çok özledik

ABD bomba yapmaktan aşıya vakti kalmamış

Dünya da ve ülkemizde alınan tedbirleri nasıl buluyorsunuz?

Dünya Sağlık Örgütü’nün bu hastalığı öngörememesini anlamak mümkün değil. 4 ay önce bu salgının gelmekte olduğunu ben bile biliyordum. Amerika bugün öğrenmiş gibi davranıyor. Hastaneleri bile yok. Bomba yapmaktan aşı yapmaya vakit bulamamışlar. Coronavirüs bence bu yüzyılın en büyük öğretmeni. Bize o kadar çok şey öğretti ki. Hala da öğretmeye devam ediyor. Meğerse bizim şükretmemiz gereken ne kadar çok şeyimiz varmış.

Şimdi şükretme zamanı

REKLAM

Ev Yapımı dizinin ekibindeki oyuncular Seksenler dizisindeki ekip.