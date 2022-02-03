Hayat İnsan sağlığı ırkçılığa malzeme edilemez Maske üreticilerinden Yunan Parlamentosuna tepki
AKTÜEL TÜRKİYE

İnsan sağlığı ırkçılığa malzeme edilemez: Maske üreticilerinden Yunan Parlamentosu'na tepki

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Muhammed Kurtar Yeni Şafak
​İnsan sağlığı ırkçılığa malzeme edilemez: Maske üreticilerinden Yunan Parlamentosuna tepki
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Türk yapımı maskelerin Yunan Parlamentosu’nda krize dönüştürülmesine üreticilerden ‘İnsan sağlığı ırkçılığa malzeme edilemez’ tepkisi yükseldi.

Avrasya Firması Müdürü Vasfi Yeşil, pandemi başladığı günden bugüne maske ürettiklerini, böylelikle insanların sağlığına dokunduklarını söyledi. ‘Dünyanın neresine giderseniz gidin insan sağlığından daha önemli bir konu olamaz’ diyen Yeşil, olayı şöyle eleştirdi:

  • “Dünya koronavirüs ile mücadele ederken insanların sağlığını korumak adına saatlerce mesai harcayarak maske üretiyoruz. İnsan sağlığı ırkçılığa malzeme edilemez. Sağlık sektörü insan hayatına direkt etkili olduğu için ırkçılık ile bağdaştıramayız.”

Firma, 15 kişilik bir kadro ile günde ortalama 250 bin adet tıbbi maske üretiyor. İngiltere’ye 300 bin, Almanya’ya 500 bin, Danimarka’ya 400 bin, Belçika’ya 1 milyon 250 bin, Sırbistan’a 2 milyon 250 bin, Bosna-Hersek’e 2 milyon 100 bin, Japonya’ya 400 bin adet tıbbi maske ihraç eden firma, ürünlerini Yunanistan’a da satıyor.

Yunanistan Parlamentosu’nda Komünist Partili Milletvekili Liana Kanelli, “Meclis’te bize dağıttığınız maskelerde ‘Made in Türkiye’ yazıyor. Kötü değil ancak Türkiye’den göçmenler geçemiyor çıkarlar geçiyor” demişti.

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