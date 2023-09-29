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Instagram fotoğraflarına yapay zeka geliyor

Meta, üretken yapay zekayı ürün yelpazesinde uygulamaya yönelik adımlarını sürdürüyor. Instagram kullanıcıları yakında görüntü iyileştirme ve değiştirme imkanı sağlayan yapay zeka destekli yeni özelliklerle tanışacak.

08:31 . 29/09/2023 Cuma
Diğer
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

Meta, üretken yapay zekayı ürün yelpazesine entegre etme taahhüdünü yerine getirme yönünde önemli adımlar atıyor.


Şirket, Instagram için görüntü düzenleme ve çıkartma tasarımına odaklanan yenilikçi yapay zeka tabanlı özellikler tanıttı.


Dikkate değer bir güncelleme, son derece gelişmiş üretken yapay zeka filtresine benzeyen "yeniden biçimlendirme" aracı. Bu araç, kullanıcılara mevcut fotoğraflarını çeşitli görsel stillere dönüştürme olanağı tanıyacak.


Kullanıcılar, arzu ettikleri spesifik görünümü ve ambiyansı ifade etmek amacıyla "suluboya" gibi açıklamalar veya "dergi ve gazetelerin yırtık kenarlarından yapılmış kolaj" gibi daha karmaşık istemler sunabilecekler.


Meta ayrıca, sanal bir yeşil ekran işlevi görecek şekilde üretken yapay zekanın gücünden yararlanan "arka plan" adlı başka bir yenilikçi aracı da tanıttı.


Kullanıcılar, "Beni çarpıcı bir aurora borealis arka planına yerleştir" gibi istemleri girerek görüntüleri anında istenen arka plana dönüştürebilecekler.


Meta, Instagram'da "yeniden biçimlendirme" ve "arka plan" için belirli bir çıkış tarihi sunmasa da, kullanıcılara bu heyecan verici araçların yakın gelecekte tanıtılacağına dair güvence verdi.


Bu çıkartmalar Instagram, WhatsApp, Messenger ve Facebook Stories gibi popüler platformlarda yerini alacak.


Kullanıcılar, metin istemlerini kullanarak kişiselleştirilmiş çıkartmaları hızlı bir şekilde hazırlayabilecek.

#Instagram
#Meta
#Yapay Zeka
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