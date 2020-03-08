Hayat İş hayatına atılmaktan korkmayın
AKTÜEL

İş hayatına atılmaktan korkmayın

Girişimcilikleriyle hemcinslerine örnek olan Zübeyde Şarki ve Saba Karabey Bener, kurdukları işletmelerle istihdam da sağlıyor.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Zübeyde Şarki - Saba Karabey Bener
Zübeyde Şarki - Saba Karabey Bener

Hayatın her alanında başarılarını kanıtlayan kadınlar, sadece evlerinde değil fırsat verildiği takdirde girişimleriyle başarılı olacaklarını da gösteriyor. Hemcinslerini istihdam ediyorlar. Evlerini geçindiriyorlar. Biz de cesaretleri ve girişimleriyle kadınlara ilham olması için 2 cesur kadın girişimciyle konuştuk.

ÜRETEREK MUTLU OLUYORUM

Ev harçlığını çıkartmak için 15 yıl önce kendi mutfağında mantı yapmaya başlayan üç çocuk annesi Zübeyde Şarki işe başlama sürecini anlattı: “Komşumun desteğiyle evde mantı yapmaya başladım. Kısa sürede çok müşterim oldu. Ev kirasını ödemek için alyansımı satmıştım. İlk kazandığım parayla kendime alyans aldım. Eşim iflas etti. Dedim ki ‘gel hadi biz bu işi büyütelim.’ Çocuklarım, eşim ve ben toplu olarak belediyelere satışa başladık. Yedi yıl boyunca evimin mutfağında yaptık, sattık. Sonra atölye tuttuk. Sonra ‘Kevser Gurme Mantı’ markasıyla restoran açtık. Ispanaklısından, tavuklusuna, kızartmasından haşlamasına kadar 15 çeşit mantı yapıyoruz. Günde yaklaşık yüz sipariş alıyoruz. Üç oğlum, ben ve üç çalışanım var. Ömrüm yettiği sürece çalışmaya devam edeceğim. Üreterek mutlu oluyorum.”

12’DEN 3 BİN KUTUYA ÇIKTIK

  • Çocuklarıyla vakit geçirirken yaptığı aktiviteleri diğer ailelerle paylaşmak için sekiz yıl önce Bardabas oyun satışı sitesini kuran Saba Karabey Bener ise hikayesini şöyle anlattı: “Çocuklarımla oynarken hep yaratıcılığımı, malzeme bilgimi kullandım. Ancak etrafımda çocuklarıyla nasıl oynayacağını bilmeyen aileler çoktu. Ailelere her ay bir paket gitsin ve içinde aktivite yapmak için ihtiyaçları olan fikirden, resimli açıklamalara, kırtasiye malzemelerine kadar gerekli her şey bulunsun diye düşündüm. 2012 başında Bardabas’ı kurduğumuzda ilk ay satışımız 12 kutuydu. Şu anda tamamı kadınlardan oluşan ekibimiz ile birlikte her ay 7 farklı kutu geliştiriyor ve 3 bin den fazla kutuyu ailelerimize ulaştırabiliyoruz.”

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