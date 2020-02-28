İslam alemine dua

Recep, şaban, ramazan aylarını kapsayan “üç ayların” habercisi olan Regaip Kandili, dün İslam alemi tarafından coşkuyla karşılandı. Yurdun dört bir yanındaki selatin camiler dolup taştı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından kandil dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. İstanbul’da Eyüp Sultan, Sultanahmet, Süleymaniye ve Çamlıca gibi camilerdeki kandil özel programlarında, Kur’an-ı Kerim okundu, salavatlar çekildi ve dua edildi. Ankara’da kandil gününün adresi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Beştepe Millet Camii oldu. Akşam saatlerinde camiye akın eden vatandaşlar, geceyi ibadet ederek geçirdi. Bursa’da da binlerce kişi, Ulu Camii’deki programa katıldı. Afyonkarahisar’da Gedik Ahmet Paşa, Adana’da Sabancı Merkez, Konya’da Kampüs camilerinde de özel program düzenlendi. Müslüman coğrafyalarda da vatandaşlar kandil gecesini camilerde idrak etti.

ERBAŞ’TAN KANDİL MESAJI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kandil dolayısıyla mesaj yayımladı. Erbaş, mesajında, rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi üç ayların manevi iklimine girildiğini hatırlattı. Erbaş, şunları kaydetti: “Bu zamanları vesile kılarak yapmamız gereken, tüm imkanlarımızı nefsimizin hidayeti, ailemizin saadeti, milletimizin izzeti ve Müslümanların vahdeti için çalışmaya hasrederek daha güzel bir dünyanın inşası için gayret etmektir. Allah’a kulluğumuzun ve kullarla hukukumuzun temeline ihlas ve samimiyeti yerleştirmektir. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin Regai gecesini tebrik ediyor, bu mübarek gecenin Müslümanların birlik ve dirliğine, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”