İslâm şehirlerine yolculuk

Taha Kılınç son dönemlerde öne çıkan önemli kalemlerden biri. Onu önemli kılan ise öncelikle İslam coğrafyasına yönelik yaptığı titiz çalışmalar. Kılınç, Müslüman bir topluluğun yaşadığı derdin de sevincin de hepimizin derdi ve sevinci olduğunu her çalışmasında bir kere daha hatırlatıyor. Geçtiğimiz haftalarda Ketebe Çocuk Yayınları arasında çıkan İslam Şehirleri Atlası çalışması da bu anlamda çok kıymetli. Çünkü bu defa çalışmayı her ne kadar minik okurlar için kaleme alsa da aslında her yaştan okuruna sesleniyor. 40 İslam şehrini farklı yönleriyle anlatan çalışma, yetişkinler ve çocuklar için hap bilgilerin yer aldığı sağlam bir kaynak diyebiliriz. Kuruluş öykülerinden isimlere, oralarda yetişen meşhur şahsiyetlerden bugün ne durumda olduklarına kadar, 40 İslâm şehrinin hikâyesini zevkle ve merakla okuyuculara sunuyor. Bu önemli çalışma Türkiye’de yaşayan ama dünyadaki Müslümanların dünyasını merak edenler için iyi bir rehber. Bu yüzden de Türkiye sınırları dışında kalan şehirler seçilmiş. Kitap ileri de İngilizce ve Arapça olarak da basılacak ve yeni şehirler de eklenecek.