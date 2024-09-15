İslâm şehirlerine yolculuk

Taha Kılınç son dönemlerde öne çıkan önemli kalemlerden biri. Onu önemli kılan ise öncelikle İslam coğrafyasına yönelik yaptığı titiz çalışmalar. Kılınç, Müslüman bir topluluğun yaşadığı derdin de sevincin de hepimizin derdi ve sevinci olduğunu her çalışmasında bir kere daha hatırlatıyor. Geçtiğimiz haftalarda Ketebe Çocuk Yayınları arasında çıkan İslam Şehirleri Atlası çalışması da bu anlamda çok kıymetli. Çünkü bu defa çalışmayı her ne kadar minik okurlar için kaleme alsa da aslında her yaştan okuruna sesleniyor. 40 İslam şehrini farklı yönleriyle anlatan çalışma, yetişkinler ve çocuklar için hap bilgilerin yer aldığı sağlam bir kaynak diyebiliriz. Kuruluş öykülerinden isimlere, oralarda yetişen meşhur şahsiyetlerden bugün ne durumda olduklarına kadar, 40 İslâm şehrinin hikâyesini zevkle ve merakla okuyuculara sunuyor. Bu önemli çalışma Türkiye’de yaşayan ama dünyadaki Müslümanların dünyasını merak edenler için iyi bir rehber. Bu yüzden de Türkiye sınırları dışında kalan şehirler seçilmiş. Kitap ileri de İngilizce ve Arapça olarak da basılacak ve yeni şehirler de eklenecek.
MÜSLÜMANLAR BİR BÜTÜN ALGISI
Yazarın amacı İslam coğrafyasının tek parça ve ayrılmaz bir parça olduğunu çocukların zihninde uyandırmak yetişkinlere ise bunu tekrar hatırlatmak. Bugün aramıza çizilen suni sınırları kaldırmak ulus ve devlet anlayışının dayattığı bir takım telkinlerin etkisinden okuru kurtararak Müslümanların “bir vücudun organları gibi” birlikte olduğu idrakini uyandırmak. İşte bu amaçla kaleme aldığı 40 İslam şehrinde okuru unutulmaz bir yolculuğa çıkarıyor.
Kitapta benim dikkatimi pek çok Müslüman kadınla ilgili de ilginç bilgiler de çekti. Mesela İslam tarihinin ilk kadın hükümdarı Kraliçe Erva’nın yaşadığı Yemen’in Cible şehrine gidiyor, Gırnata Nasrilerinin son sultanı Ebu Abdullah’ın annesi Ayşe Sultan’ın konağına uğruyoruz.
İslam şehirlerinin hikâyesini zevkle ve merakla okutan eseri Narges Hashemy’in özgün çizimleri süslüyor. Birbirlerine bir tespihin taneleri gibi bağlı olan İslam şehirlerinin hikâyelerini okurken hem tarih ve kültürleri hakkında bilgi sahibi oluyor hem de bugün savaşlarla, çatışmalarla ve işgallerle anılan coğrafyaların bir zamanlar Müslümanlar için önemini kavrıyorsunuz. İslâm Şehirleri Atlası, herkesin kendi için tarihin derinliklerinden gelen hatıralar ve hakikatler bulacağı özel bir çalışma olarak okurun hafızasında yer edecek bir eser.