Isparta’da uyuşturucu denetiminde 1 kişiye adli işlem

17:4715/10/2025, Çarşamba
IHA
ISPARTA'DA MOTOSİKLETLİ POLİS TİMLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE 1,06 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLİRKEN, OLAYLA İLGİLİ 1 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.

Isparta’da motosikletli polis timleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 1,06 gram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.


Isparta İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus Timleri tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sırasında 1,06 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

