Isparta’da uyuşturucu denetiminde 1 kişiye adli işlem

ISPARTA'DA MOTOSİKLETLİ POLİS TİMLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE 1,06 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLİRKEN, OLAYLA İLGİLİ 1 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.
Isparta’da motosikletli polis timleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 1,06 gram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus Timleri tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sırasında 1,06 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
#ısparta
#Uyuşturucu
#Motosiklet