İsrail’e kültürel boykot büyüdü

İsrail’in düzenlediği Hayfa Film Festivali’nde üç Fas filminin katılımının duyurması, kültürel ve sanatsal çevreyi şoke etti. Festivale katılacak olan filmler ise yönetmen Nebil Ayyuş’un geçen yıl en iyi yabancı film dalında Oscar’a aday olan “Baskın”, Nergis El-Neccar’ın en son Berlin Film Festivali’nde gösterilen “Vatansız “ ve 2018 Cannes Festivaline “A Look” kategorisine seçilen Meryem Binmübarek’in “Sofia” olarak listede gösterildi. Tepkilerin ardından yönetmen Nergis Elneccar, filmin uluslararası dağıtıcısı, yönetmenin bilgisi olmadan bazen uluslararası festivallere katıldığını dile getirdi. Şirkete hemen festivalden çekilmek istediğini duyurduğunu dile getirdi.

FİLİSTİN’DE GÖSTERİLECEK

Najriss Nejjar ise yaptığı açıklamada filminin derhal seçimden kaldırılmasını talep ettiğini ve filmi Ekim ayında Ramallah’da düzenlenecek Filistin Sinema Günleri’nde gösterileceğini ve dayanışma amacıyla bu gösterime katılacağını açıkladı. Meryem Binmübarek de Sofıa filminin derhal çekilmesi için dağıtım şirketiyle görüşmeler yaptığını duyurdu. Dünyaca ünlü Faslı yönetmen Nebil Ayyuş ise, Filistin işgalini anlattığı “Dünya” isimli belgesele dikkat çekti. İşgal karşıtı olduğuna vurgu yapan yönetmen sorunun dağıtım şirketinden kaynaklandığının altını çizdi. Üç Faslı yönetmen de İsrail’e gitmeyi reddetme haklarının olduğunu dile getirdiler.İsrail’de bir süre önce gerçekleşen müzik festivalini de çoğu sanatçı boykot etmiş, konserlerini iptal etmişti.