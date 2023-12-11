İsrail’in katliamı çizgilerin dilinde

Sanatçılar İsrail’in Filistin’e uyguladığı zulmü eserleriyle dünyaya haykırmaya devam ediyor. İşgali dünyaya duyurmanın en etkili yollarından birisi olan çizimler, Beyoğlu Belediyesi’nin açtığı “Filistin, Daima” sergisinde buluştu. Altı sanatçının birbirinden çarpıcı eserlerini bir araya getiren sergi, geçtiğimiz gün İstiklal Sanat Galerisi’nde açıldı. Yaşanan zulüm, çoğu Filistinli olan sanatçıların gözünden aktarılıyor. Dünyaca ünlü Filistinli çizerler Alaa Allagta, Osama Hajjaj, Amjad Rasmi, Mohammad Sabaaneh ve Naser Jafari’nin çizgilerine ülkemizden Hüseyin Ünlü’nün tabloları eşlik ediyor. Yaşananları tüm çıplaklığıyla aktaran eserler, dünyanın gösterdiği haklı tepkiyi, eski ve yeni karikatür, illüstrasyon ve yağlı boya çalışmalarla İstanbul’un kalbi Beyoğlu’ndan duyuruyor. Toplam 70 eserin yer aldığı sergi, İstiklal Sanat Galerisi’nde 15 Ocak’a kadar görülebilecek.





Sergi fikrinin, gündemle alakalı İstanbul’daki belediyelerin ‘Neler yapabiliriz’ sorusuyla ortaya çıktığını söyleyen sergi küratörü İsmail Erdoğan, “Filistinli olup Türkiye’de yaşayan sanatçı Dr. Alaa Allagta ile iletişime geçtim, bu konuda nasıl bir sergi ortaya çıkabileceğini sordum. Filistinli illüstrasyon sanatçısı dostlarını bizim için bir araya getirdi. Sanatçılarımızın hepsini sergide görmek istiyorduk. Zor şartlardan ötürü sadece bir sanatçımız gelebildi” dedi.













TURİSTLERİN İLGİSİ YOĞUN

Sergi açılmadan gezmek isteyenlerin olduğunu belirten Erdoğan, turistlerin yoğun ilgisinden de söz etti. Küratör, “Sergi bilgilendirmesi için ön camı giydirdik. Görenler, açılış olmadan sergiyi gezmek istedi. Açılıştan sonra da gördük ki yoğun bir talep var. Bu konu hemen hemen dünyadaki her insanın bir şekilde gündemi olduğu için, ülkemize gelen turistler de buna kayıtsız kalmadı. Muhtemelen 15 Ocak’a kadar çok sayıda yerli-yabancı turistin ziyaret edeceği yoğun katılımlı bir sergi olacak. Bu ilgi, yaşananların bütün insanlığın meselesi olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

KATLİAMI METAFORLARLA ANLATTI

Yaklaşık 20 yıldır profesyonel olarak çizim yapan ve bu yıl hazırladığı iki yağlıboya eseriyle sergiye katkıda bulunan ressam Hüseyin Ünlü, Filistin’de yaşananların çıplak vahşet olarak tanımlanması gerektiğini söyledi. Sanatçı, “Bu durum, sağlıklı düşünebilme yapısına sahip tüm bireylerin, hayattaki gerginliğini artırmalıdır. Sosyal varlık olarak yaşayan ve birbirleriyle etkileşim kuran insanoğlunun bu işkence ortamı konusunda söyleyecek bir şeyi olmalı. Ben de mantık zincirine oturmayan bu katliamı kendi formlarımla ele almaya çalıştım” cümlelerini kurdu.

Ünlü, Filistin için söyleyecek sözü olan sanatçılarla bir arada olmanın rahatlatıcı olduğuna işaret ederek, “İzleyici ne kadar duyarlıysa metaforlar o kadar kendini okutur hale geliyor. İnsanların renkli düşünmesini istiyorum” sözlerini kullandı.























