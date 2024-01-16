Gazze’ye yönelik insanlık dışı saldırılarının 100’üncü gününde verdiği mesajla büyük tepki toplayan Antalyaspor’un İsrailli oyuncusu Sagiv Jehezkel ülkesine geri dönecek. Antalyaspor- Trabzonspor maçında attığı golün ardından, bileğinde sarılı bandaja yazdığı İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını destekleyici yazıyı kameralara gösteren Jehezkel, büyük tepki topladı. Yaşananların ardından gözaltına alınan İsrailli oyuncu, Antalya Adliyesi’nde tercüman aracılığıyla 45 dakika ifade verdi.Sahaya çıkmadan önce soyunma odasında, sol bileğinde sakatlığından dolayı bulunan beyaz bandaja “100 days” ve “07.10” yazdığını, Davut Yıldızı amblemi çizdiğini belirten Jehezkel, “Amacım Hamas ve İsrail arasında devam eden savaşın 100. gününe dikkati çekmekti” dedi.
TÜRK HALKINDAN ÖZÜR DİLİYORUM
Bileğine yazı yazarken yanında kimsenin olmadığını vurgulayan oyuncu, kişisel olarak savaşa karşı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bir an önce savaşın bitmesini istiyorum. Maçın 68. dakikasında golü attıktan sonra saha kenarındaki fotoğraf çeken kişilere sol bileğimdeki bandaja yazdığım yazıyı gösterdim. Yarım kalp işareti yaptım. Maç bittikten yaklaşık 2 saat sonra maç sırasında yaptığım hareketin sosyal medyada yayıldığını ve tepkilere neden olduğunu anladım. İsrail’de bulunan menajerim beni aradı. ‘Herhangi bir kimse ya da basına konuşma’ dedi. Bir müddet sonra da Bitexen Antalyaspor yöneticilerinin beni süresiz kadro dışı bıraktığını, menajerim bana söyledi. Maç sırasında yaptığım bu hareket nedeniyle bütün Türk halkından, bütün kalbimle özür diliyorum. Pişmanım. Herhangi bir provokasyon yapmak istemedim. Böyle bir tepkiye neden olabileceğini de düşünmedim.”
Başakşehir’den disiplin soruşturması
RAMS Başakşehir Futbol Kulübü, sosyal medyadaki paylaşımı dolayısıyla İsrailli futbolcusu Eden Karzev hakkında disiplin soruşturulması başlatıldığını açıkladı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Kişisel sosyal medya hesabından, ülkemizin hassasiyetlerine ters düşen paylaşım yaparak, kulüp disiplin talimatlarını ihlal eden Eden Karzev hakkında kulübümüzce disiplin soruşturması başlatılmış olup, bu hususta oyuncunun yazılı savunması talep edilmiştir” ifadeleri yer aldı.
FESİH İÇİN İŞLEMLER SÜRÜYOR
Antalyaspor Basın Sözcüsü Alkan Evren, Jehezkel’in bugün özel uçakla ülkesine gideceğini söyledi. Evren, Antalyaspor’un sözleşmeyi fesihle ilgili hukuki işlemleri sürdürdüklerini ifade etti.