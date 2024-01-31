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Hayat

İstanbul aşığı yazar Mario Levi 66 yaşında hayatını kaybetti: 'Benim en derin vatanım Türkçe'dir'

Büyük bir İstanbul aşığı olmasıyla tanınan yazar ve iletişim eğitmeni Mario Levi, 66 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Levi'nin cenaze programı belli oldu. Türk edebiyat yazarı olan Mario Levi'nin vefatının ardından birçok kişi hayatı ve kariyeri hakkında bilgileri araştırmaya başladı. Peki, Mario Levi kimdir? Yazar Mario Levi kaç yaşında ve öldü mü? İşte Mario Levi hayatı ve geride bıraktığı eserleri...

Seren Som
Seren Som
12:17 - 31/01/2024 Wednesday
Yeni Şafak
Mario Levi
Mario Levi
"İstanbul Bir Masaldı", "En Güzel Aşk Hikayemiz", "Bir Şehre Gidememek", "Lunapark Kapandı" ve "Size Pandispanya Yaptım"
adlı kitapların da aralarında bulunduğu birçok esere imza atan
yazar ve iletişim eğitmeni Mario Levi
66 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

  • Yazarın vefatını Buart Sanat Atölyesi sosyal medya hesabından,
    "Canım hocamız, edebiyatımızın duygulu ve güçlü kalemi, eşsiz insan, bir tanemiz Mario Levi'yi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Edebiyata, bizlere kattıkları için minnettarız. Tüm sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz"
    ifadeleriyle duyurdu.

'İstanbul benim ilham kaynağım'

Levi, 3 yıl önce Anadolu Ajansına verdiği röportajda,
"İstanbul her zaman benim için bir ilham kaynağı oldu. Kötüsüyle de ilham kaynağı oldu. İstanbul aslında neresinden bakarsanız bakın yaşanması kolay olmayan, hatta yaşanması zor bir şehir. Tarihin bıraktığı izler yüzünden de öyle, bugün açısından da öyle"
ifadelerini kullanmıştı.

'En derin vatanım Türkçe'dir'

Türkçe'ye olan sevgisini ise şöyle açıklamıştı:

  • "Fransızca yazabilirdim. Yazsaydım da işim çok kolaylaşırdı bir dünya yazarı olmak açısından. Bunu tercih etmedim. Zor yolu seçtim belki ama kendi doğallığı içinde gelişti bu. Çünkü çocukken sokakta hangi dilde top oynamışsan, gençken hangi dilde ilk aşkını yaşamışsan, çok kızdığında hangi dilde sövmek geliyorsa içinden, o dil senin dilindir ve o dil Türkçeydi. O sebepledir ki, kendime hep şunu söylüyorum, benim en derin vatanım Türkçedir."

Mario Levi kimdir?

Mario Levi, 1957 yılında İstanbul'da doğdu. 1975 yılında Saint Michel Fransız Lisesi'nden, 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Fransız ve Roman Filolojisi'nden mezun oldu. İlk öyküsünü 1975'te kaleme aldı. 1984 yılından sonra Hokka dergisi, Şalom, Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet Dergi, Stüdyo İmge, Gösteri, Milliyet Sanat, Argos ve Oksijen gibi birçok yayın organında yazılar yazdı.



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#İstanbul Bir Masaldı
#Bir Şehre Gidememek
38 minutes ago
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