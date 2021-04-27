İstanbul İl Müftü Yardımcısı Demirhan: Organ bağışı en büyük sadakalardandır

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, “Pandemi öncesindeki rakamların çok altına düşmüş durumda. Beyin ölümü sonrası mevzuata göre ailedeki yakınlardan onay almak söz konusu. Bu onayı verenler yüzde 58 düşmüş durumda. Pandemide nakiller de düşmüş durumda. En fazla canlıdan yapılan nakillerde de yüzde 26 düşme var” dedi.

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“22 BİNE YAKIN BÖBREK NAKLİ BEKLEYEN VAR”

Erk, ”Şu anda 22 bine yakın vatandaş böbrek nakli için sıra bekliyorsa, toplam 62 bin diyalize giren vatandaş için ciddi bir rakamdır. 22 bin bekleyen, 3 bin 800 böbrek nakli olan var. Niye böyle oldu, tedirginlik yüzünden. Hizmet verdiğimiz hastanenin bir katı tamamen koronalı hastalarla dolu. Organ nakli öncesi bir süreç var, o süreç, immünolojik testler için doku uyumu için gerekli. Bu da bir zaman alıyor. Zaman alan olay için bir tedirginlik var; Hastaneye gidersem kovid kaparım diye. Sayın Müftü Yardımcım ile ilan ediyoruz ki tedirginlikler bir tarafa bırakılsın artık gelin o ötelemiş olduğunuz organ bağışlarını yapın” diye konuştu.

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“İSLAM DİNİ ORGAN NAKLİNE MANİ DEĞİLDİR”

İstanbul İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Demirhan da “Zaruret durumunda, ihtiyaç durumunda bazı şartlara uyulmak şartıyla, hayatı ve hayati bir uzvi kurtarmak için başka çare olmadığında kan, doku ve organ nakli yolu ile tedavinin caiz olduğu yani helal olduğu hükmüne varılmıştır. İslam dini organ nakline mani değildir” dedi.

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“ORGAN BAĞIŞI CANDAN CANA YAPILAN EN BÜYÜK SADAKALARDANDIR”

Demirhan, “İslam dini organ naklini teşvik etmektedir. Organ bağışı candan cana yapılan en büyük sadakalardandır. Sadaka, Allah’ın bize vermiş olduğu bütün nimetlerden verilebilir” ifadelerini kullandı.

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“HUTBE VE VAAZLARINDA BİLGİLENDİRME İÇİN ÇALIŞMA YAPILACAK”

Pandemi sonrası için de Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, “Camilerde cuma günlerinde toplanan mümin sayısı artarsa o zaman tabi ki vatandaşları daha çok bilgilendirmek lazım. Hutbe ve vaazlarda bu konuda iş birliği yapacağız İstanbul İl Müftülüğü başta olmak üzere Diyanet ile iş birliği yapacağız” dedi.

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